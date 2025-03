Eike Batista lamenta perda de carro em acidente que matou ciclista

Eike Batista, 68, revelou que o carro de luxo que ele costumava ostentar na sala de sua mansão nos anos 2000, quando era um bilionário, foi destruído pelo filho, Thor, 33, em um acidente — o mesmo acidente que matou um ciclista no Rio de Janeiro, em 2012.

O que aconteceu

O empresário abordou o assunto durante participação no podcast Achismos. "Mas você tem um carrão na sua sala...", disse o apresentador do programa virtual, Maurício Meirelles, ao questionar Batista sobre como faz para "identificar um bilionário".

Sem mencionar a morte do ciclista, Batista lamentou a perda do carro de luxo, que ele afirmou ter sido um sonho de consumo desde a infância. "Tinha, não tenho mais... Aquele carrão, meu filho Thor teve um acidente com ele, uma tristeza... Meu sonho de infância, ele detonou no acidente".

Carro de luxo que Eike ostentava na sala de sua mansão era uma Mercedes-Benz SLR McLaren, avaliada entre R$ 2,5 milhões e R$ 3 milhões na época. Esse foi o mesmo automóvel que Thor Batista dirigia quando atropelou e matou um ciclista em março de 2012, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Após o acidente, o carrão de Eike, que ficou danificado, foi vendido por R$ 750 mil, conforme foi noticiado pela imprensa.

Thor chegou a ser condenado pelo assassinato de Wanderson Pereira dos Santos. O filho de Eike e Luma de Oliveira foi sentenciado em 2013 por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, mas, em 2015, desembargadores da 5º Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro absolveram o herdeiro do milionário. Na ocasião, os desembargadores Luiz Felipe da Silva Haddad e Paulo de Oliveira Baldez consideraram duvidosas as provas apresentadas pela promotoria contra Thor.

O ajudante de caminhão Wanderson andava de bicicleta pela pista no sentido Rio, quando foi atropelado por Thor. Na época, a investigação feita pelas autoridades do Rio de Janeiro apontou que o filho de Eike e Luma dirigia a cerca de 135 km/h.