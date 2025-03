Dinâmica desesperada mostra que Globo não vê salvação no BBB 25

O BBB 25 não tem salvação! E está tudo bem. Às vezes acontece. O importante agora é quem ainda estiver assistindo ter a oportunidade de se divertir com a experiência.

Um indício que a Globo já usou todas as artimanhas possíveis para chacoalhar o reality foi o anúncio de uma nova dinâmica, que parece um tanto desesperada.

Depois de mostrarem vídeos de fofocas e maledicências para participantes selecionados pelo público, a produção vai além: agora é a própria audiência que poderá passar informações para um dos confinados.

Ou devo dizer um desconfinado? Pois durante o dia de hoje, os insistentes fãs do reality estão votando para escolher uma pessoa para ficar por um tempo num shopping do Rio de Janeiro curtindo o feedback do público.

Na Vitrine do Seu Fifi populares poderão deixar seus recados —espera-se que algo similar ao que aconteceu na Casa de Vidro do BBB 20. Cartazes, sinais com as mãos, comoção total. E também mensagens pelo Twitter.

O problema é que não tem muita coisa acontecendo no BBB 25. O que resta para ser desmascarado? Não tem muita coisa.

E tá tudo bem, insisto. Pode ser engraçado a galera falando que o programa tá meio flopado. Ou que ninguém está ganhando muitos seguidores no Instagram. Como será a reação do desconfinado?

É admirável o esforço da produção de criar assuntos e emoções para os telespectadores sem depender mais do elenco, que é omisso e covarde. Tem que improvisar agora jogando com a galera. Por mim, tudo bem.

Voltamos a qualquer momento com novas informações.