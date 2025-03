Desespero da Globo? BBB 25 não tem nada a perder, diz Chico Barney

A Globo decidiu fazer uma nova tentativa de movimentar o BBB 25, que vem sofrendo com poucas narrativas interessantes e repercussão entre o público. Este foi um dos temas do Central Splash desta quarta-feira (12).

Na nova dinâmica, chamada Vitrine do Seu Fifi, o público vai escolher um confinado para entrar em uma Casa de Vidro, que vai ficar dentro de um shopping do Rio de Janeiro. Lá, o escolhido vai poder ficar sabendo de fofocas e opiniões das pessoas sobre outros jogadores.

Para Chico Barney, essa foi uma espécie de resposta da Globo para quem reclamou da forma como o Seu Fifi aconteceu dentro da casa. O robô contou algumas fofocas para os participantes escolhidos pelo público, mas os tópicos não agradaram a todos.

Eles pensaram assim: 'Vocês estão achando ruim? Então resolvam vocês, por favor. Vocês tem a responsabilidade de passar a fofoca que quiserem

Chico Barney

Chico ainda pontua que essa é a primeira vez que a Globo toma essa atitude de tirar alguém do reality, colocar essa pessoa em contato direto com o público e deixá-la voltar.

A minha expectativa é que fique muito claro para eles, seja quem for, que o programa está flopado

Chico Barney

Bárbara Saryne disse que está de acordo. Para ela, não existem outros "mistérios" para serem resolvidos dentro da casa, mas eles precisam saber que o programa não está indo bem. "Vale a tentativa".

Esse BBB não tem nada a perder. Esse BBB precisa existir como programa e como assunto até dia 22 de abril. Ele não tem uma história, não tem um protagonista (…) Essa é uma temporada ideal para ter esse tipo de dinâmica

Chico Barney

