Christina Rocha critica cancelamento do Casos de Família: 'Uma besteira'

Christina Rocha, 67, teceu duras críticas ao SBT, canal para o qual trabalhou entre 2008 e 2024.

O que aconteceu

A apresentadora criticou a emissora dos Abravanel por ter cancelado, em março de 2023, seu programa Casos de Família. "O SBT deixou de investir no Casos de Família. Aí resolveram tirar, o que eu achei uma besteira. Dava audiência, muito mais do que os programas de hoje estão dando lá no SBT", detonou ela, em entrevista ao podcast Papagaio Falante (YouTube).

Christina afirmou que, apesar de subestimado, o formato sempre fez sucesso na grade do canal. "Era um programa que eu chamava de 'primo pobre'. Dava audiência, era um programa barato e vendia, mas não tinha verba. Se tinha um programa novo, colocavam Casos de Família antes, porque a gente sempre dava audiência. Era um tapa-buraco, um curinga."

Ela também explicou por que não se sentiu à vontade no Tá na Hora, a ponto de pedir para deixar a atração. "Não tem nada a ver comigo, negócio de polícia, assassinato… Antes de estrear o programa, já tinha falado várias vezes. Quando começou, eu pensei: 'O que tô fazendo aqui?' Depois de anos de televisão, fazendo um negócio que eu odeio, que não tem nada a ver com o meu perfil? Eu gosto de plateia, de entretenimento, e me vi em um jornal policial."

Rocha entende que faltou consideração do SBT ao escalá-la para um projeto assim. "Achei que foi falta de cuidado comigo, com tantos anos de televisão. Eu estava ficando doente mesmo, com ansiedade. Fiquei muito sentida nesse aspecto. Quer dizer que o pessoal não me conhece? Eu inaugurei essa televisão!"