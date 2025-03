Beijos, tretas e Monstros: Relembre trajetória de Thamiris no BBB 25

Eliminada hoje, Thamiris, 33, foi a décima participante a deixar o BBB 25 (Globo). Relembre a trajetória da carioca no reality!

Beijos seguidos de brigas

A nutricionista entrou no BBB como dupla de sua irmã, Camilla, que foi eliminada na semana anterior. "Eu queria dar para minha mãe uma qualidade de vida. Que ela possa passear, viajar, e que dê tempo ainda pra minha avó fazer isso com ela. Porque elas não tiveram oportunidade de nada", disse em sua apresentação no BBB.

Ao longo do reality, ela se manteve fiel a sua irmã e à Gracyanne. Também se aproximou de Mateus e Vitória Strada — embora tenha rompido a amizade com a atriz, após uma série de críticas e embates.

A aliança se rompeu primeiro entre Camilla e Vitória, mas logo a atriz descobriu que Thamiris também a criticava para outros brothers. Recentemente, uma das críticas de Thamiris à Vitória foi exposta pela produção, piorando a relação entre elas.

A sister também admitiu ter um "ranço inexplicável" de Diogo Almeida, e os dois trocaram farpas e acusações no Sincerão ao longo do jogo. Diego Hypolito também tomou as dores de Vitória Strada contra Thamiris.

Thamiris não venceu nenhuma das provas de Líder ou Anjo que aconteceram no reality até então.

Ela nunca participou de um almoço do Anjo, mas foi escolhida para ser "monstro" duas vezes —na Vitória de Guilherme e na de Delma. No segundo Castigo do Monstro, ela precisou entrevistar outros brothers de acordo com quem se encaixava em cada "crítica", e acabou reforçando sua rivalidade com Delma e Aline.

A sister trocou farpas com Aline e acusações no Sincerão, após chamá-la de "sonsa" no Castigo do Monstro. A rivalidade começou dias após as duas terem se beijado. Em uma festa, alcoolizada, Aline se aproximou da sister e a beijou —mas pareceu não se lembrar no dia seguinte.

Thamiris também beijou João Gabriel na cama, após uma festa, apesar do brother ter uma namorada. Antes do beijo, Thamiris chegou a desabafar sobre estar flertando com o brother e o confrontou sobre o assunto. O goiano, por sua vez, disse que se tratava apenas de uma amizade.

Nas semanas anteriores à eliminação, acabou sendo salva pela irmã do Paredão, que comprou o primeiro Poder Curinga da temporada.

A sister foi eliminada neste segundo Paredão do qual participou, o qual enfrentou contra Aline e Vinícius. Ela foi a mais votada pela casa para estar na berlinda, recebendo inclusive um voto da ex-aliada, Vitória Strada.

