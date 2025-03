Banda inglesa Simply Red volta a tocar em estádio no Brasil após 37 anos

Em janeiro de 1988, o Simply Red, então com quatro anos de carreira e dois álbuns de sucesso, tocou no estádio do Morumbi, em São Paulo, como uma das atrações do festival Hollywood Rock. No sábado (15), 37 anos depois, a banda inglesa se apresenta mais uma vez em um estádio da cidade, agora como atração única, com show no Allianz Parque.

Antes, nesta noite de quarta (12), o Simply Red inicia pelo Rio este rolê que comemora seus 40 anos de estrada. O show acontece na Farmasi Arena.

Entre a primeira vinda e esta, o Simply Red esteve algumas vezes por aqui, mas sempre com shows indoor (em casas de espetáculos ou arenas fechadas). Desta vez, ao contrário do que ocorreu em 1988, o público vai assistir sentado. Cadeiras serão colocadas na área de gramado do estádio.

Liderada pelo vocalista Mick Hucknall, 64, a banda expõe uma sonoridade pop fortemente influenciada pela soul music, como já se percebia desde 'Picture Book', o álbum de estreia, de 1985. O trabalho deu ao mundo da música os hits 'Holding Back the Years', 'Come to My Aid' e 'Money's Too Tight (to Mention)'.

Capital Inicial abre turnê que celebra álbum acústico

Começa em Sorocaba (SP), na sexta, a turnê Acústico 25 Anos, do Capital Inicial, que celebra o aniversário do 'Acústico MTV'. O álbum de 2000 foi gravado após a reunião da banda, em 1998, cinco anos depois da saída do vocalista Dinho Ouro Preto. No sábado, a maratona continua com show em São José dos Campos (SP), na Farma Conde Arena.

Fim de semana tem Gil, Caetano e Bethânia

Duas das grandes turnês nacionais de 2025 têm shows no fim de semana. Gilberto Gil abre sua turnê com apresentação na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador, no sábado, mesmo dia em que Caetano Veloso e Maria Bethânia dão continuidade à sua temporada de shows e cantam no Rio de Janeiro, na Farmasi Arena.

Bate-papo com UOL

Anitta diz não se arrepender de nada que fez pelo sucesso: 'Não me culpo' Leia mais

'Quando me senti vazio a música brasileira me ajudou', diz Ed O'Brien Leia mais

'Tudo é eletrônico': San Holo traz ao Lollapalooza a soma guitarra + DJ set Leia mais

Frase da semana

Ed Sheeran se apresenta no Palco Mundo do quarto dia de Rock in Rio 2024 Imagem: Eduardo Anizelli/Folhapress

Faríamos neste ano, mas agora vai ser só no ano que vem. Eu tenho que ser um pai também. Ed Sheeran, cantor e compositor britânico tirou esperança de fãs que o aguardavam para shows no Brasil em 2025

Imagem da semana

Mande pra gente! Tem uma história inesquecível com seu ídolo? Passou perrengue para ir a algum show ou festival? Conta pra gente! Mande seu relato com foto e/ou vídeo: showuol@uol.com.br

Playlist: Prepare-se para o show em São Paulo e ouça hits do Simply Red. Conheça também as versões originais de covers que a banda britânica, que mistura soul music e pop, gravou. Ouça

Fique atento!

Alma Festival anuncia atrações para 2025

L7nnon (foto), Veigh, MC Cabelinho, Conecrew e Budah estão entre as atrações do Alma Festival de 2025. Voltado ao trap, o rap e o funk, o evento será realizado no dia 19 de julho, no Riocentro, no Rio de Janeiro. Terá três palcos, além de espaços dedicados a esportes, games e artes. A produção do Alma promete um lineup com mais de 40 nomes.

Bangers Open Air tem mudanças no lineup

As bandas Knocked Loose e We Came as Romans decidiram não tocar no Bangers Open Air e foram substituídas. A alemã Blind Guardian, que foi um dos headliners da edição 2023, quando o festival se chamava Summer Breeze Brasil, foi escalada. Outra banda que entrou é a também alemã Destruction (foto). O BOA será em São Paulo nos dias 2, 3 e 4 de maio.

Sevdaliza e Jeff Satur marcam shows no Brasil

Conhecida aqui pela parceria com Pabllo Vittar, a iraniana Sevdaliza (foto) passou o Carnaval no Brasil e volta em maio para fazer um show em São Paulo, no Tokio Marine Hall, no dia 8/5. Quem também acertou o retorno ao país é o popstar tailandês Jeff Satur. Dois anos após participar do festival Asia Star, em São Paulo, ele chega à capítal paulista em julho para show no Terra SP, no dia 6/7.

Programe-se

Quinta

Leprous - Vip Station (São Paulo)

Los Siniestros (banda de surf music da Venezuela), Las Serpientes Nadadoras e Os Brutos - Entreposto (São Paulo) GRÁTIS

Catto - Cine Joia (São Paulo)

Sandra Pêra canta clássicos de Belchior - Centro Cultural São Paulo (São Paulo) GRÁTIS

Budah - Casa Natura Musical (São Paulo)

Archgoat & Nordjevel - Mister Rock (Belo Horizonte)

Kisu - Teatro Pio XII (Belo Horizonte)

Sexta

Graveyard e Danko Jones - Agyto (Rio de Janeiro)

António Zambujo e Yamandu Costa - show de estreia da turnê - Grande Auditório do Teatro Guaíra (Guairão - Curitiba)

Archgoat & Nordjevel - Jokers (Curitiba)

Superguidis - Cine Joia (São Paulo)

Curumin - Sesc Belenzinho (São Paulo)

Olívia e Francis Hime, com participação de Sérgio Santos - Sesc Santo Amaro (São Paulo)

Samuel Rosa e Nando Reis - Clube Atlético Aramaçan (Santo André - SP)

Angra - Santo Rock (Santo André - SP)

Capital Inicial - Acústico 25 anos - show de abertura da turnê - Clube Campestre (Sorocaba)

Pitty e Fresno - Alcans Hall (Ribeirão Preto - SP)

Francisco, el Hombre - Centro Cultural Martim Cererê (Goiânia)

MV Bill - Opinião (Porto Alegre)

Exclusive Os Cabides - Meteoro Estúdio (Criciúma - SC)

Sexta e sábado

Tony Tornado - Sesc Pompeia (São Paulo)

Sexta, sábado e domingo

Fafá de Belém - Sesc Pinheiros (São Paulo)

Sábado

Simply Red - Allianz Parque (São Paulo)

Anotr - Arca (São Paulo)

Graveyard, Danko Jones e outros - Vip Station (São Paulo)

Lacuna Coil - Carioca Club (São Paulo)

Archgoat & Nordjevel - Fabrique (São Paulo)

Linn da Quebrada e Giovani Cidreira cantam Secos & Molhados - Casa Natura Musical (São Paulo)

Rancore - Sesc Belenzinho (São Paulo)

Virgínia Rosa canta Paulo Vanzolini - Sesc Ipiranga (São Paulo) GRÁTIS

Zimbra - Arena Club (Santos - SP)

Capital Inicial - Acústico 25 anos - Farma Conde Arena (São José dos Campos - SP)

Gilberto Gil - Casa de Apostas Arena Fonte Nova (Salvador)

Caetano Veloso e Maria Bethânia - Farmasi Arena (Rio de Janeiro)

Biquini - Circo Voador (Rio de Janeiro)

TReS (banda japonesa de jazz com grande influência de MPB) - Casa com a Música (Rio de Janeiro)

Pitty - BeFly Hall (Belo Horizonte)

Paulinho da Viola - Auditório Araújo Vianna (Porto Alegre)

Natiruts - Estádio Passo D'Areia (Porto Alegre)

Di Ferrero - Opinião (Porto Alegre)

Kisu - Teatro Sesi (Goiânia)

Angra - Clube Estoril (Campo Grande - MS)

Supercombo - Ophera (Fortaleza)

Sábado e domingo

Leci Brandão - Sesc Bom Retiro (São Paulo)

Domingo

Dayseeker e Rain City Drive - Carioca Club (São Paulo)

Textures - Hangar 110 (São Paulo)

Lacuna Coil - Tork 'n Roll (Curitiba)

Kisu - Shopping RioMar Kennedy (Fortaleza)