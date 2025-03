Aliados analisam 'falsidade' em jogo de Diego Hypolito: 'Ter cuidado'

Aliados de Diego Hypolito analisaram o jogo do brother na madrugada de hoje no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Após a eliminação de Thamiris, Diego se aproximou de Gracyanne.

A influenciadora aproveitou para alertar Diego sobre seu jogo. "Di, você precisa se posicionar mais, ou as pessoas vão te botar no Paredão e você vai acabar saindo. E eu digo o mesmo pra mim", alertou. "Serve pra nós três", acrescentou Dani, que ouvia a conversa.

Já no Quarto Anos 50, aliados do ginasta conversaram sobre ele dizer que Vilma é "uma mãe" pra ele após votar nela —e que isso pode soar como falsidade. "É muito forte", disse Aline. "Tem que ser falado [pra ele]".

É nítido. Não é para ele mudar o jeito dele, só ter um cuidado a mais com a fala, para que não seja usada contra ele Vinícius

