Yasmin Brunet aposta em fio-dental vermelho para renovar o bronze

Yasmin Brunet, 36, renovou o bronzeado em uma praia no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Nesta terça-feira, a influenciadora usou os stories de seu perfil do Instagram, um vídeo em que aparece se refrescando no mar. Para curtir o dia na praia, ela apostou em um biquíni fio-dental vermelho.

Exibindo um corpo malhado e definido, a ex-BBB declarou todo o seu amor pela cidade maravilhosa. "Rio, te amo", escreveu a empresária na legenda da publicação.

Recentemente, ela afirmou que perdeu 15 kg apenas após receber o diagnóstico de lipedema, um acúmulo desproporcional de gordura em determinadas áreas do corpo. A modelo passou por uma mudança de hábitos, que inclui uma rotina de exercícios físicos e alimentação saudável. Em entrevista à Quem, ela declarou que fez tudo em busca de mais saúde, e não da magreza. "Emagreci muito depois que sai do BBB 24. E acho que ver essa mudança chocou algumas pessoas, porque ver essa mudança, de fato, foi rápida. Tenho lipedema e não sabia que tinha isso. É um acúmulo de gordura doente e o meu é nas pernas. E tenho uma intolerância muito grande ao glúten que não sabia".

Ao comentar a popularidade de remédios para emagrecer, Yasmin afirmou que espera que a "moda" da magreza extrema não volte e destacou que, no seu caso, a perda de peso fez com que ela visse seu corpo saudável pela primeira vez. "Estão comentando que está voltando essa estética meio heroine chic, Kate Moss, espero que não esteja. Isso para mim é preocupante. Estou muito saudável. Como bem, me exercito, estou na época mais saudável da minha vida. Pela primeira vez meu corpo está desinflamado e consigo ver como ele é sem estar doente".

Yasmin, que teve acompanhamento médico na sua mudança de rotina, afirmou ainda que ganhou mais qualidade de vida no dia a dia. "O fato de ter cortado totalmente o glúten da minha vida me ajudou a secar absurdamente, porque desinflamou meu corpo inteiro. Com isso, comecei a ganhar mais mobilidade, porque o lipedema dói muito. A perna pesa. E comecei a querer e gostar de me mover mais. Comecei a fazer mais exercícios e comer melhor."