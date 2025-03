'Volta por Cima': Gerson cai para trás ao descobrir nova moradora da mansão

No capítulo de quarta-feira (12), da novela "Volta por Cima" (Globo), Gerson (Enrique Diaz) fica chocado ao descobrir que Beth (Lucinha Lins) vai morar na mansão.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no Whats

O que vai acontecer

Após encontrar sua mãe, Marco (Guilherme Weber) leva a mulher para morar na casa de Rodolfo Barros (José de Abreu). "Eu estava bem até agora, mas parece que nessa casa temos uma novidade por minuto. "É que eu nem sei como me preparar mais pra tantas revelações. Seu passado está voltando, papai", diz Gerson ao ver Beth na mansão.

O contraventor não aceita que a mãe de seu irmão more no local. "Mas o que é isso? Só pode ser uma brincadeira, não é? Virou bagunça. Primeiro o Gigi e agora a mãe do Marco? Nossa casa virou pensão? Sou terminantemente contra. Isso não vai acontecer", questiona.

Ao ouvir as palavras do vilão, Ruth decide ir embora da mansão. "O seu lugar é ao meu lado. A gente já ficou tempo demais separado. Me aguarda aqui um segundo", diz Marco acalmando a mãe biológica.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.