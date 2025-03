Thamiris e Gracyanne criticam jogo de ex-aliada: 'Uma criança entenderia'

Thamiris, Gracyanne, Maike e Renata avaliaram o jogo de Vitória na madrugada de hoje no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Na área externa, Thamiris disse que Vitória vetou Diego da Prova do Líder de propósito. Maike concordou, e disse que Vitória fez "um sinal" para ele após "salva-lo" da dinâmica do Resta Um que o fez participar. "Ela se ligou", disse.

Gracyanne disse que Vitoria entendeu a dinâmica. "Uma criança entenderia, meu cachorro ia entender".

Quando são [atos] decisivo, ela [diz que] nunca raciocina. É só isso que me estresso na Vitória, que ela não assume Thamiris

