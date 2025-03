Sisters dizem que Vitória 'pegou pesado' e prometem 'não poupar' Diego

Gracyanne e Thamiris relembraram o Sincerão da noite anterior no BBB 25 (Globo) na manhã de hoje.

O que aconteceu

Gracyanne e Thamiris comentam sobre o voto de Vitória na carioca, durante a formação do último Paredão. "Eu sei que você disse coisas que magoaram ela", disse Gracyanne. "Mas foi em seguida do que tinha acontecido. E ela também usou palavras pesadas, também chamou a Camilla de grosseira sendo que ela sempre falava de não querer estar nesse lugar".

A influenciadora ainda afirmou que a atriz "pegou pesado". "Aqui não da pra ficar se fazendo", concordou Thamiris. "Falar que é tudo 'sem querer', não".

Não acho que ela pensou tudo, mas acho que quando ela viu a possibilidade, ela pensou, vou votar junto pro grupo me aceitar realmente, me proteger. E tudo bem Thamiris

Gracy também disse que ficou desapontada com Diego Hypolito. "Se eu voltar, eu não vou poupar ele de mais nada", prometeu Thamiris.

