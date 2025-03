Sem chances? Sister reage, mas ainda é mais votada na Enquete UOL BBB 25

O oitavo paredão do Big Brother Brasil está acirrado! Aline, Thamiris e Vinícius disputam a preferência do público para seguir no jogo.

O que diz a enquete UOL

Thamiris segue como favorita para deixar o jogo na parcial colhida às 16h10. Por mais que ela tenha reagido nas últimas horas, ainda é a mais votada, com 57,17% da rejeição do público.

Aline aparece logo em seguida. A ex-policial militar somou 39,29% no novo recorte.

Vinícius não aparenta ser o alvo do paredão, segundo a enquete. O brother somou apenas 3,53% dos votos.

O eliminado será conhecido hoje à noite. O anúncio acontece durante a exibição ao vivo do reality show na TV Globo, previsto para as 22h25, segundo a programação da emissora.