Retratos de Edvard Munch são exibidos em nova exposição em Londres

LONDRES (Reuters) - Uma nova exposição de retratos de Edvard Munch será inaugurada em Londres nesta semana, revelando um aspecto importante da obra e da vida do pintor norueguês.

"Edvard Munch Portraits", em cartaz na National Portrait Gallery de Londres de 13 de março a 15 de junho, apresenta cerca de 45 de suas obras, incluindo representações de si mesmo, de sua família, de amigos, de colecionadores e de encomendas.

"Ela mostra Munch como uma pessoa mais social do que se supõe. Ela nos leva além de 'O Grito'. Ela nos leva além de Munch como o pintor do isolamento existencial e da solidão", disse o curador da exposição, Alison Smith, à Reuters.

"Ela o mostra como um homem muito ligado às correntes artísticas e intelectuais de sua época, mas também como um homem que buscava a proteção de pessoas ativas nas áreas de direito, negócios e medicina", acrescentou, observando que estas últimas proporcionaram uma influência estabilizadora para Munch, que lutou contra problemas de saúde física e mental durante toda a sua vida.

A exposição é a primeira do gênero no Reino Unido a se concentrar nos retratos de Munch e muitas obras, incluindo sua pintura de 1892 do advogado Thor Lutken, estão em exibição no país pela primeira vez.

"É um retrato bastante monocromático... mas se você olhar bem de perto, poderá ver como a manga se funde com esse tipo de paisagem azul e negra ao luar, que é habitada por duas figuras misteriosas", disse Smith.

A exposição começa com os primeiros retratos de família de Munch. Em seguida, há retratos de colegas artistas, bem como dos patronos e colecionadores de Munch. Munch morreu em 1944, aos 80 anos.

"Munch pintou centenas de retratos no decorrer de sua longa carreira e eles foram realmente fundamentais para sua prática porque, na arte de Munch, ele sempre quis ir além da aparência superficial para sondar a psicologia interna ou as motivações de um indivíduo", disse Smith.

"Portanto, os retratos funcionam em duas frentes. Por um lado, são representações de uma pessoa específica em um determinado momento, mas também oferecem uma visão de seu mundo interior."

