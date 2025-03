Sincerão tem embates acalorados e broncas de Tadeu no BBB 25; veja como foi

A noite de Sincerão desta segunda-feira (10) foi marcada por confrontos intensos entre os participantes do BBB 25. As discussões esquentaram e renderam momentos de tensão na casa.

Aline puxou Gracyanne

A baiana chamou Gracyanne Barbosa para a dinâmica e criticou a sister, afirmando que ela "não merece estar mais no BBB 25". "Ela em momento nenhum teve a capacidade de assumir alguns posicionamentos e falas aqui dentro", disparou Aline.

Gracyanne, por sua vez, ironizou a colocação. "Concordo com você, me desculpe por não ter assumido. Aproveito aqui para assumir que te acho uma jogadora ruim e hoje me sinto confortável para falar sobre isso [...]. Você tem uma régua muito diferente para as pessoas aqui, o que te atinge é diferente", rebateu.

Aline não deixou barato e continuou. "Além de ser planta, é péssima na argumentação também. Muito ruim, achei horrorosa. Muito fraca".

Thamiris x Aline

Thamiris também protagonizou um embate com Aline. "Com lágrimas de crocodilo derramando na sua face, você me pediu desculpas por ter colocado o Vinícius [para dormir fora da casa como consequência do Pegar ou Guardar], porque você disse que não sabia que a dinâmica seria daquela forma, a uma altura dessa do programa".

Aline rebateu a acusação de maneira direta. "Joga do seu jeito que eu jogo do meu", disse a policial.

Aline também foi 'para cima' de Eva

Aline também discutiu com Eva. "Eu acho você uma pessoa muito hipócrita. [...] Qualquer coisa que eu venha falar ou questionar faz parte da dinâmica. [...] Se eu sempre concordar com o posicionamento de cada pessoa aqui, não vou entender como cada um pensa. É melhor ir para a colônia de férias se não é para ser questionada, pelo amor de Deus".

Broncas do Tadeu

O apresentador Tadeu Schmidt teve que intervir em alguns momentos do Sincerão. Durante a discussão entre Aline e Gracyanne, ele interrompeu a influenciadora fitness ao perceber que o tempo havia estourado. "Que passe um pouquinho do tempo e conversem depois, debatam depois, tudo bem. Mas vocês passaram do ponto agora. Vocês vão ter dias para conversar, horas para conversar, aproveitem".

Em outro momento, Tadeu deu uma resposta direta para João Gabriel, que reclamava por sua fala ter "pipocado". "Se eu não falo, tomo. Se eu falo, tomo também, não tô entendendo nada", desabafou o goiano. O apresentador retrucou com firmeza: "Quem tem que entender o critério aqui somos nós. Não é pra ninguém de dentro questionar. O Pipocômetro é absoluto".