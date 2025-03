Resumo novela 'Volta por Cima' da semana: confira capítulos de 12 a 22/3

Tati fica revoltada com Violeta. Confira o resumo dos próximos capítulos de "Volta por Cima" (Globo) logo abaixo:

Quarta-feira, 12 de março

Silvia revela para Jão o real motivo de querer terminar com ele. Ruth conta sua história para Marco. Tati se revolta com Violeta por ter se recusado a deixar Osmar devolver o dinheiro para sua família. Sidney convida Jayme para ser padrinho do seu casamento com Cida. Marco enfrenta Gerson. Miranda passa para Nando o contato de um médico e ele fica pensativo. Yuki e Bernardo consolam Silvia. Marco implica com Gigi por não perdoar Belisa. Jin decide retomar a carreira de cantor no Brasil. Osmar pensa na separação de Madalena e Jão. Silvia revela a Madalena que terminou com Jão.

Quinta-feira, 13 de março

Madalena fica tocada com a revelação de Silvia. Tati percebe que Osmar esconde algo. Rosana tenta descobrir com quem Rique está se relacionando. Osmar pergunta quando Cacá contará para Jão que ele não é o pai do filho que ela espera. Alberto encontra Doralice e Madalena. Violeta proíbe Osmar de contar para Jão sobre a paternidade do filho de Cacá. Sebastian posta fotos dele com Yuki, e Jô se preocupa com o irmão. Ruth se intimida com a presença de Gerson. Hana beija Jin, e Tati flagra os dois. Marco não aceita o casamento de Violeta. Osmar procura seu gerente no banco.

Sexta-feira, 14 de março

Osmar faz o pedido de transferência do valor que deve a Doralice. Marco garante a Violeta que Osmar não a ama. Tati expulsa Hana de sua casa, e ela se vangloria para Min-Ji. Edson percebe o encantamento de Alberto ao falar de Doralice. Cida comenta com Sidney sobre a conversa entre Madalena e Silvia. Osmar decide falar com Jão. Yuki e Sebastian ficam juntos na frente de Joyce. Gerson leva Roxelle para jantar. Jão desconfia de um esquema na Viação Estelar. Matias recebe um prêmio para morar fora do país e convida Madalena para ir com ele. Gerson pede novamente Roxelle em casamento.

Sábado, 15 de março

Roxelle aceita se casar com Gerson. Madalena termina seu relacionamento com Matias. Jão descobre uma discrepância na folha de pagamento dos funcionários da viação. Yuki confessa a Silvia que pode estar se envolvendo com Sebastian. Gerson confirma a Marco suas verdadeiras intenções com o seu casamento com Roxelle. Jin conversa com Ha-Yun e Tati sobre sua nova carreira. Zezito mostra para Gerson as fotos de Sebastian com Yuki. Jão se aconselha com um especialista sobre o caso de sua empresa. Osmar transfere o valor que deve a Doralice, e avisa a Madalena que Jão não é o pai do filho que Cacá está esperando.

Segunda-feira, 17 de março

Madalena se surpreende com a revelação de Osmar sobre a paternidade do filho de Cacá. Jão marca uma reunião com a diretoria da Viação Estelar. Gerson pensa em como se livrar de seus irmãos. Marco decide tomar um território de Gerson. Gerson ordena que Zezito e seus outros capangas deem uma lição em Sebastian. Chico pede que Cacá pense em como se afastar de Violeta. Osmar sugere um novo projeto, e Violeta fica animada. Doralice retira a queixa contra Osmar. Zezito e os outros capangas capturam Sebastian. Madalena faz uma revelação para Jão.

Terça-feira, 18 de março

Jão lamenta a revelação de Madalena. Sebastian é agredido por Zezito e os capangas, e Jô o leva ao hospital. Jão e Madalena tomam uma decisão. Violeta reclama de Osmar falar sobre Jão. Rique confirma a Beth que tem um namorado secreto. Joyce e Belisa se preocupam ao verem o estado de Sebastian. Gigi pensa em Bernardo. Sebastian pede para Joyce não sair de casa. Jão conversa com Neuza e Edson sobre o filho de Cacá. Jão se oferece para organizar o chá-revelação para o bebê de Cacá. Madalena pede para Osmar voltar para casa.

Quarta-feira, 19 de março

Osmar se recusa a voltar para casa com Madalena. Gerson nega as acusações de Roxelle, e culpa Zezito pelo ocorrido. Osmar mente para Violeta sobre o motivo da visita de Madalena. Jão revela a Madalena sua ideia para desmascarar Cacá. Joyce se interessa pelo apartamento de Sidney. Gigi conta para Yuki que Gerson mandou baterem em Sebastian. Jão explana a situação sobre os salários dos funcionários para a diretoria. Sidney aluga seu apartamento para Joyce. Yuki e Sebastian ficam juntos. Chico vê Jão e Madalena juntos. Violeta exige que Cacá conte a verdade sobre a paternidade de seu bebê para Jão. Marco enfrenta Gerson.

Quinta-feira, 20 de março

Marco ameaça Gerson. Cacá implora que Violeta deixe Jão organizar o chá-revelação. Joyce deixa a mansão, e Belisa lamenta. Madalena fica intrigada com um comentário que Chico faz sobre Cacá. Rodolfo repreende a briga entre Gerson e Marcos. Cacá não consegue contar a verdade para Ana Lúcia. Violeta pensa em assumir a criação de seu neto. Yuki enfrenta Gerson. Violeta ouve Osmar falando de Joyce para Jô. Tati escuta Jin contar para Doralice que sairá da Vila Cambucá e se irrita. Yuki decide se afastar de Sebastian. Violeta procura Joyce.

Sexta-feira, 21 de março

Violeta tenta intimidar Joyce. Tati percebe que ficará sem o namorado e se entristece. Violeta manda Aquiles e Caçapa vigiarem Joyce. Jão conta para Madalena como foi a reunião com a diretoria da Viação Estelar. Silvia consola Yuki. Sebastian vai à nova casa de Joyce. Rosana segue Rique e descobre quem é o seu novo parceiro. Gerson se incomoda ao ver Marco falando em particular com um dos capangas da casa. Madalena consegue com Osmar a foto de Cacá com Baixinho. Chega o dia do chá-revelação. Gigi sugere que Roxelle peça vários presentes para Gerson. Cacá, Ana Lúcia, Violeta, Osmar, Edson, Rosana e Nando chegam para a festa. Jão prepara a surpresa.

Sábado, 22 de março

Vários convidados chegam para o evento. Roxelle pede para Gerson entrar na sociedade da lanchonete com Neuza. Gigi se preocupa com o embate entre Marco e Gerson. Jão inicia sua vingança. Cacá se enfurece ao ver que Madalena ajudou Jão com a festa. Violeta faz uma revelação no chá de bebé. Ruth desabafa sua raiva contra Rodolfo. Sebastian e Gigi conversam sobre Joyce. Marco paga um grupo de capangas. Cacá garante a Violeta que se vingará de Jão e Madalena. Gigi revela para Osmar que Violeta foi à casa de Joyce. Jão descobre que a diretoria da Viação Estelar não fará nada para resolver a denúncia feita por ele. Cacá ataca a loja de Madalena.