Resumo novela 'Mania de Você' da semana: confira capítulos de 12 a 22/3

Após não acreditar que Molina está vivo, Mavi observa seu pai biológico conversando com Luma. Confira o resumo dos próximos capítulos de "Mania de Você" (Globo) logo abaixo:

Quarta-feira, 12 de março

Mavi não acredita que Molina está vivo. Sirlei alerta Berta para ter cuidado com Ísis. Luma propõe marcar um encontro com Molina para provar a Mavi que o pai está vivo. Nahum ameaça Mércia pelo sumiço de Iberê. Sirlei conta a Evelyn que Berta já sabe que Guga é o pai de Tomás, mas não sabe que foi o marinheiro quem matou Henrique. Berta expulsa Ísis de sua casa. Mavi observa Luma conversando com Molina.

Quinta-feira, 13 de março

Molina garante a Luma que deu dinheiro para Iberê deixar o país. Viola revela a Nahum que a reconciliação com Mavi é um plano para descobrir o assassino de Rudá. Berta se recorda da morte de Henrique e deduz que Guga matou o filho junto de Ísis. Fátima aconselha Berta a ir à polícia. Diana estranha os elogios que Hugo faz a Douglas. Ísis propõe a Leidi sequestrar Berta. Luma declara seu amor por Mavi. Mavi pressiona Mércia sobre tê-lo feito acreditar que havia matado Molina.

Sexta-feira, 14 de março

Mércia nega a Mavi que Molina esteja vivo. Berta faz uma proposta a Leidi. Luma pressente que ela e Mavi podem estar na mira de Molina. Molina ordena que seus capangas levem Mércia para ficar aos cuidados de Maureta. Leidi confirma para Berta que foi Ísis quem mandou matar Henrique. Robson conta a Gael que Fátima saiu com Nahum. Diana e Bruna comentam sobre as atitudes estranhas de Hugo. Mércia aproveita a distração do capanga de Maureta para pegar seu celular e mandar um localizador para Luma. Luma chega ao cativeiro onde está Mércia, que, pressionada pela jovem, acaba revelando que está ali porque escondeu o quadro de arte de Molina.

Sábado, 15 de março

Luma deixa Mércia no cativeiro, sem saber onde o quadro está escondido. Molina fica sabendo por Maureta que Luma esteve com Mércia. Berta não consegue contar a Tomás a verdade sobre a paternidade do neto, e pede ajuda a Fátima. Viola aconselha Daniel a dar um tempo para Michele. Luma implora ajuda a Magda para capturar Molina. Diana fica intrigada com a maneira exagerada com que Hugo trata Douglas. Luma informa ao delegado que Molina vai à agência bancária. Mércia consegue fugir do cativeiro e pede ajuda a Mavi para buscá-la. Molina se aproxima do banco disfarçado de Julius Eyer.

Segunda-feira, 17 de março

Mércia avisa a Molina que ele está sendo alvo de uma armadilha. Molina consegue escapar. Magda avisa a Mércia que que pretende cancelar a compra do Albacoa. Leidi instala um aparelho de escuta na casa de Berta. Diana comenta com Bruna sobre sua preocupação com Hugo. Fátima segue o conselho de Nahum e decide ficar com Gael. Hugo pede que Bruna não conte a Diana sobre sua doença. Rodhes procura Luma para dizer que ainda a ama. Berta é sequestrada. Mavi consegue descobrir o iate de Molina, e surpreende o pai com sua presença.

Terça-feira, 18 de março

Fátima fica desesperada ao saber por Milton que Berta foi sequestrada. Molina e Mavi lutam, e Molina dopa o filho. Berta, Leidi, e seus comparsas enganam Ísis. Mavi é resgatado por ocupantes de uma traineira. Sirlei acusa Ísis de ter sequestrado Berta. Cristiano agride Mavi. Luzia se separa de Edimilson. Mavi expulsa Mércia do resort. Molina acredita que convenceu Mércia a lhe entregar o quadro de arte, e comenta com a amante com quem mantém outro relacionamento.

Quarta-feira, 19 de março

Molina diz a Rebeca, sua amante, que se livrará de Mérica após recuperar o quadro. Tomás recebe uma ligação dos bandidos pedindo um alto resgate. Bruna acaba contando a Diana que Hugo está com os dias contados. Diana pede para Hugo refazer os exames. Viola acusa Mavi de estar investigando algo com Luma às escondidas. Luma e Mavi observam Mércia através de um drone. Mércia pega o quadro para levar a Molina, mas hesita. Mércia questiona Molina ao encontrar um guardanapo sujo de batom na casa alugada pelo empresário.

Quinta-feira, 20 de março

Molina tenta despistar Mércia. Rebeca se hospeda no Albacoa. Mavi liga para a polícia para avisar o local onde Molina supostamente está. Luma observa o carro de Mércia pelo drone e avisa a Mavi que ela está indo para o Albacoa. Hugo faz novos exames. Mércia escreve um bilhete para Rebeca fingindo que é Molina. Cristiano deixa claro a Daniel que lutará por Michele. Luma observa Mércia pelo drone perto do Brisa e resolve ir a seu encontro. Mércia surpreende Rebeca e Molina.

Sexta-feira, 21 de março

Mércia termina sua parceria com Molina. Luma decide seguir Mércia de carro. Ísis manda Leidi acabar com Berta. Sirlei reconhece o local do cativeiro de Berta. Michele e Cristiano reatam o namoro. Mércia confronta Luma, negando que esteja com o quadro de arte. Gael sugere a Luma que contrate um novo chef para o restaurante. Mércia diz a Mavi que se encontrou com Molina no Brisa, mas não sabe de seu paradeiro. Mavi consegue capturar a imagem de Molina, por meio das câmeras de segurança do restaurante. Pamonha, um dos sequestradores de Berta, é preso pela polícia. Mavi posta um vídeo na internet mostrando imagens de Molina e comunicando que o pai está vivo. Molina entra em pânico ao ver o vídeo de Mavi.

Sábado, 22 de março

Rebeca descobre que Molina tem uma mala repleta de dólares. Mavi conta a Luma que a Interpol emitiu um alerta internacional para a captura do Molina. Rebeca foge levando os dólares de Molina. Leidi e seus comparsas são flagrados pela polícia com Berta. Mércia se nega a ajudar Molina. Ísis se veste de camareira para fugir do Albacoa. Michele volta a trabalhar no restaurante. Rebeca marca um encontro com Molina, a mando dos bandidos. Sirlei desconfia do jogo duplo de Leidi no sequestro de Berta. Ísis avisa a Leidi que pretende matar Berta. Molina chega ao encontro com Rebeca, sem saber que está sob a mira de uma arma.