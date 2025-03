Resumo novela 'Garota do Momento' da semana: capítulos de 12 a 22/3

Onofre deixa de patrocinar a novela "Senhora". Confira o resumo dos próximos capítulos de "Garota do Momento" (Globo) logo abaixo:

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Quarta-feira, 12 de março

Onofre retira seu patrocínio da novela. Basílio e Beto se estranham. Beatriz deduz que foi Cássio quem furtou o colar de joias. Topete pede ajuda a Jacira para recuperar seu emprego na TV. Sérgio nega a solução de Bia e Cássio. Cássio é convocado a depor na delegacia. Beto e Basílio confrontam Cássio. Ronaldo desconfia dos ciúmes de Lígia. Cássio ameaça a família Alencar.

Quinta-feira, 13 de março

Maristela garante a Cássio que resolverá a situação do roubo do colar. Anita e Alfredo oferecem um jantar para reunir Marlene e Raimundo. O delegado descobre sobre o depósito na conta bancária de Carmem. Os filhos de Raimundo se surpreendem com o novo comportamento do pai. Teresa e Clarice questionam Lígia sobre Raimundo. Carmem é interrogada na delegacia. Ulisses declara seu amor por Glorinha. Beto apoia Beatriz. Sérgio encerra a transmissão da novela. Beatriz recebe liberdade provisória e deixa a delegacia.

Sexta-feira, 14 de março

Beatriz é apoiada por sua família e amigos. Sérgio afirma a Alfredo que Beatriz precisa de um advogado. Topete vê Eugênia com Reginaldo e se incomoda. Glorinha convida Beatriz para trabalhar em seu salão. Pressionado por Beto, Raimundo demite Bia da agência. Ronaldo beija Bia. Zélia e Basílio planejam acabar com a Juliano e a Perfumaria Carioca. As clientes de Glorinha deixam o salão ao ver Beatriz chegar. Alfredo ajuda Raimundo a mudar seu visual. Vera reúne o Conselho de Mulheres Negras para ajudar Beatriz.

Sábado, 15 de março

Beatriz e Glorinha agradecem o apoio de Vera e das mulheres. Basílio sabota a bebida de Elvira, sob orientação de Zélia. Juliano e Maristela encontram Elvira dormindo em serviço. Raimundo convida Marlene para sair e a pede em namoro. Zélia se oferece para ser secretária de Juliano. Lígia anuncia que fará umshow beneficente para ajudar Beatriz. Beatriz convida Clarice para o show. Glorinha decide ficar com Ulisses. Iolanda sente-se mal.

Segunda-feira, 17 de março

Beatriz aceita o pedido de casamento de Beto. Iolanda confessa a Arlete que teme sua possível gravidez. Bia é levada para o hospital, e o médico diz que seu estado é grave. Glorinha aceita namorar Ulisses. Clarice incentiva Bia a esquecer Beto. Basílio garante que afastará Beatriz de Beto. Nelson tenta extorquir Edu. Todos se preparam para a final da Copa do Mundo. Bia agradece o cuidado de Ronaldo. Carlito flagra Marlene e Raimundo. Basílio propõe fugir com Beatriz do Brasil.

Terça-feira, 18 de março

Beatriz rejeita a proposta de Basílio. Marlene lamenta a reação de Carlito ao encontrar Raimundo em sua casa. Iolanda decide deixar a cidade para ter seu filho. Raimundo revela aos filhos seu namoro com Marlene. Beto garante a Raimundo que se casará com Beatriz. Beatriz teme ser presa e prejudicar Beto. Zélia começa a trabalhar como secretária de Juliano. Sem saber, Topete acaba usando o gravador de Zélia e destruindo sua fita com as provas contra Juliano. Érico enfrenta Nelson. Glorinha sofre por não conseguir se entregar para Ulisses. Bia descobre passaportes falsos no escritório de Basílio.

Quarta-feira, 19 de março

Bia deduz que Basílio e Beatriz planejam fugir do país. Amália sugere que Beatriz marque uma entrevista no programa de Alfredo, a fim de ajudar sua defesa. Zélia encontra os documentos que incriminam Juliano. Bia revela a Juliano que encontrou passaportes falsos em nome de Beatriz e Basílio. Lígia vê Raimundo com Marlene. Jacira acredita que Teresa esteja armando sua aproximação com Creiton. Ana Maria se surpreende com a decisão de Iolanda de deixar o estado. Beatriz concede sua entrevista na TV. Bia coloca os passaportes falsos no armário de Beatriz.

Quinta-feira, 20 de março

Juliano parabeniza a ação de Bia. Alfredo e Amália consideram a entrevista de Beatriz um sucesso. Clarice afirma a Teresa que não confia mais em Beatriz. Jacira desconfia de Creiton. Ronaldo sugere que Lígia está com ciúmes de Raimundo. Juliano e Raimundo se enfrentam por conta de Marlene. Iolanda se incomoda ao ver Ulisses com Glorinha. Juliano denuncia os passaportes falsos de Basílio e Beatriz à polícia. Basílio descobre que os passaportes sumiram. Beatriz encontra os passaportes em seu armário, e o delegado exige que ela abra a porta.

Sexta-feira, 21 de março

Beatriz consegue despistar o delegado. Zélia se enfurece com Topete ao perceber que ele destruiu sua gravação contra Juliano. Beatriz afirma a Basílio que enfrentará os Alencar. Beto acusa Bia de ter colocado os passaportes falsos nos pertences de Beatriz. Bia passa mal, e Maristela repreende Juliano por usar a menina. A agência de Raimundo vence um grande prêmio. Clarice paralisa ao assistir ao comercial do alvejante. Todos vaiam a presença de Beatriz na cerimônia de entrega do prêmio publicitário.

Sábado, 22 de março

Beto briga com um homem para defender Beatriz. Clarice tem uma nova memória de seu passado, mas despista Juliano. Ana Maria se irrita com os planos de Iolanda de vender a pensão e deixar o estado. Ulisses beija Glorinha. Alfredo noticia a Raimundo que, por conta da confusão de Beto e Beatriz, a agência terá de abrir mão do prêmio. Raimundo afirma que Beto destruiu sua empresa.