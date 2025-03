Quem é astro sul-coreano acusado de prejudicar atriz encontrada morta

Kim Soo-hyun é acusado de ter prejudicado a atriz Kim-Sae-Ron, encontrada morta em fevereiro. A acusação feita pela tia da atriz diz que o astro sul-coreano a teria deixado em situação financeira complicada, o que motivou a sua morte.

Quem é Kim Soo-hyun

Natural de Seul, na Coreia do Sul, o artista nasceu em 16 de fevereiro de 1988. Começou a atuar na comédia "Kimchi Cheese Smile", da emissora sul-coreana KBS, em 2007.

É seguido por mais de 21 milhões de fãs apenas no Instagram. Acusação divide a opinião dos fãs nas redes sociais entre mensagens de apoio e xingamentos.

Em 2009, ele se formou no departamento de Filme e Teatro da Universidade de Chung Ang. Desde então, passou a ser escalado para várias produções de sucesso.

Imagem de divulgação do k-drama "Rainha das Lágrimas" (Netflix), estrelando Kim Ji-won e Kim Soo-hyun Imagem: Divulgação/Netflix

É conhecido por atuar em "Rainha das Lágrimas" (2024), disponível na Netflix. Outros destaques da sua filmografia são: "Deam High" (2011), "The Moon Embracing The Sun" (2012), "Dream High 2" (2012), "The Producers" (2015), "Hotel del Luna" (2019), "Pousando no Amor" (2019), "Tudo Bem Não Ser Normal" (2020).

É considerado um dos atores mais premiados de sua geração. Já conquistou um Blue Dragon Film Award, dois Grand Bell Awards, cinco Baeksang Arts Awards e seis Daesang (Grande Prêmio), além de ser também um dos atores mais bem pagos da Coreia do Sul, devido ao seu grande número de contratos para propagandas.

O que aconteceu

A tia de Kim Sae-ron acusa o ator conhecido por "Rainha das Lágrimas" (Netflix) por ser o responsável por motivar a morte da jovem. As alegações foram feitas em entrevista ao canal do Youtube Garosero Research Institute e está repercutindo no mundo dos amantes de dorama.

A parente da atriz morta relatou que os dois começaram a namorar em 2015, quando a artista tinha apenas 15 anos e Kim Soo-hyun 27. O relacionamento teria durado seis anos, terminando apenas em 2021.

Neste meio tempo, em 2019, o ator fundou a sua própria empresa de gestão, a Gold Medalist. Por viver um relacionamento com o rapaz, Sae-ron deixou sua antiga empresa de gestão para se juntar ao amado — de acordo com sua tia.

Na nova empresa, Kim Sae-ron teria fornecido mão de obra gratuita, dirigindo novos talentos e dando aulas de atuação. O relacionamento do casal apenas teria chegado ao fim após vazarem notícias de que a atriz dirigiu embriagada.

Para lidar com os danos da carreira da atriz, a Gold Medalist pagou 700 milhões de wons (cerca de R$ 2,7 milhões). Na época, a empresa não teria pedido para que Kim Sae-ron pagasse o valor de volta. Após o ocorrido, a jovem não renovou mais seu contrato e deixou de ser gerida por Kim Soo-hyun.

No entanto, em 2024, a Sae-ron recebeu uma notificação de que deveria pagar a quantia para a empresa do ex-namorado. Diante da situação, a atriz tentou entrar em contato com Soo-hyun, que não atendia mais suas ligações, ainda de acordo com a tia.

Sem conseguir contato algum com o ator, Kim Sae-ron teria publicado uma foto com ele nos Storys do Instagram para tentar provocar alguma reação. A tia da artista afirmou que ela se sentiu traída, ainda mais após a Gold Medalist emitir um comunicado afirmando que Sae-ron tentava manchar a imagem de Soo-hyun.

De acordo com a tia da jovem, por conta da alta dívida, Sae-ron entrou em uma grande dificuldade financeira. Ainda segundo a parente, este teria sido o motivo para que a atriz tirasse a própria vida no dia 16 de fevereiro, aniversário de Kim Soo-hyun.

Com a repercussão da entrevista, a Gold Medalist emitiu uma nota, reproduzida pelo site Korea Boo, negando as acusações e afirmando que entrará com medidas legais. "Todas as alegações feitas pelo Garosero Research Institute sobre Kim Soo Hyun por meio de sua transmissão no YouTube são falsas".

A nota ainda negou o relacionamento de Kim Soo-Hyun com Kim Sae-ron. "Essas acusações maliciosas contra a empresa e Kim Soo Hyun são completamente falsas e inaceitáveis. Atualmente, estamos buscando mover a ação legal mais forte possível contra o Garosero Research Institute por espalhar informações falsas".

A GOLD MEDALIST está profundamente triste com o falecimento da falecida Kim Sae Ron, que já fez parte da agência, e lamentamos sua perda. No entanto, a disseminação de tais informações falsas pelo Garosero Research Institute reflete a própria 'destruição cibernética' que a falecida Kim Sae Ron sofreu durante sua vida. Essas ações são exclusivamente para ganho pessoal da YouTuber, difamando a empresa e a falecida. Responderemos a essas alegações com tolerância zero.

Centro de Valorização da Vida

Caso você esteja pensando em cometer suicídio, procure ajuda especializada como o CVV (Centro de Valorização da Vida) e os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil