Quem é Frederik de Nassau, príncipe que morreu aos 22 devido a doença rara

O príncipe Frederik de Nassau, de Luxemburgo, morreu aos 22 anos no início deste mês devido a uma doença rara chamada POLG. A doença, que pode levar à falência múltipla de órgãos, não tem cura atualmente.

Frederik era fundador e diretor criativo da Fundação POLG, que financiava e incentivava estudos sobre a condição.

Quem era ele?

Frederik com seus irmãos Charlotte e Alexander Imagem: Divulgação/Fundação POLG

Filho de Robert e Julie de Nassau, o príncipe descobriu a POLG aos 14 anos. A doença, que é causada por um problema genético, já era parte da vida de Frederik há oito anos.

Antes de sua morte, Frederik fez uma pergunta emocionante ao seu pai. Segundo comunicado oficial de Robert: "A última pergunta dele para mim foi: 'Pai, você tem orgulho de mim?', e a resposta foi muito fácil e ele já tinha ouvido ela muitas vezes".

Frederik fundou a Fundação POLG. De maneira a auxiliar nas pesquisas sobre a condição, que ajudariam ele e outras pessoas que sofrem com a POLG, o príncipe fundou a organização para incentivar estudos para encontrar uma cura.

Nós decidimos concentrar todos nossos esforços em encontrar tratamentos e, ultimamente, uma cura para Frederik e para outros como ele

Comunicado oficial sobre a criação da Fundação POLG

O príncipe também criou uma marca de roupas chamada MITO. Com todos os fundos indo para a fundação, Frederik criou a MITO para ajudar ainda mais as pesquisas e também aumentar a conscientização sobre a doença.

Ele viveu quase a vida inteira na Suíça. Porém, nos últimos meses de vida, seu tratamento médico o levou a morar em Paris, em um apartamento equipado para acompanhá-lo.

Entenda a doença

Alteração genética prejudica o trabalho das mitocôndrias, a "usina de energia" das células. A doença é causada por mutações no gene com o mesmo nome da doença, POLG. Assim, as células perdem energia, o que limita as funções essenciais de todo o corpo.

Pessoas já nascem com a mutação, mas em alguns casos a doença pode levar anos para se manifestar. Isso se explica devido ao tipo de alteração genética, daí o fato de o príncipe Frederik ter descoberto a condição somente na adolescência. O padrão é ter os primeiros sinais até o início da vida adulta.