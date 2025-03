'Não merece estar no reality': como foi o Sincerão do BBB 25

Anamara, do BBB 10, Sarah Andrade, do BBB 21, e MC Binn, do BBB 24 foram os responsáveis por julgar o Sincerão da semana no BBB 25 (Globo). Nesta semana, os participantes tiveram que eleger "quem merece pagar pelo que fez" e "quem não merece estar no jogo".

Aline

Quem merece pagar pelo que fez: Thamiris

Quem não merece mais estar no BBB: Gracyanne

Vinícius

Quem merece pagar pelo que fez: Thamiris

Quem não merece mais estar no BBB: Maike

Thamiris

Quem merece pagar pelo que fez: Aline

Quem não merece mais estar no BBB: Vitória Strada

Maike

Quem merece pagar pelo que fez: Aline

Quem não merece mais estar no BBB: Diego Hypolito

Delma

Quem merece pagar pelo que fez: Thamiris

Quem não merece mais estar no BBB: Vilma

Daniele Hypolito

Quem merece pagar pelo que fez: Thamiris

Quem não merece mais estar no BBB: Maike

Eva

Quem merece pagar pelo que fez: Aline

Quem não merece mais estar no BBB: Daniele Hypolito

Guilherme

Quem merece pagar pelo que fez: Thamiris

Quem não merece mais estar no BBB: Gracyanne

Vilma

Quem merece pagar pelo que fez: Vinícius

Quem não merece mais estar no BBB: Diego Hypolito

João Pedro

Quem merece pagar pelo que fez: Diego Hypolito

Quem não merece mais estar no BBB: Daniele Hypolito

Renata

Quem merece pagar pelo que fez: Aline

Quem não merece mais estar no BBB: Diego Hypolito

João Gabriel

Quem merece pagar pelo que fez: Aline

Quem não merece mais estar no BBB: Daniele Hypolito

Gracyane Barbosa

Quem merece pagar pelo que fez: Vitória Strada

Quem não merece mais estar no BBB: Aline

Vitória Strada

Quem merece pagar pelo que fez: Thamiris

Quem não merece mais estar no BBB: Gracyanne Barbosa

Diego Hypolito

Quem merece pagar pelo que fez: Thamiris

Quem não merece mais estar no BBB: Maike

