Paulo Gustavo ganha homenagem especial em exposição imersiva no MAC

Paulo Gustavo (1978-2021), um dos maiores nomes do humor brasileiro, ganhou uma especial no MAC Niterói, Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

A partir de 30 de março, a exposição Rir, um ato de resistência celebrará a memória artista em uma experiência imersiva e sensorial. Cinco galerias narram a trajetória do ator por meio de peças de arte de sua coleção pessoal, figurinos icônicos, fotografias e a exibição de um curta-metragem.

O projeto, que foi idealizado pela família de Paulo Gustavo juntamente com Thales Bretas, viúvo do artista, possui curadoria de Nicolas Martin Ferreira e co-curadoria de Juliana Cintra. Após a morte do humorista, uma das ruas do bairro Icaraí ganhou seu nome (Rua Ator Paulo Gustavo).

Além disso, uma estátua do carioca foi construída no parque Campo de São Bento. Paulo Gustavo morreu em maio de 2021 após complicações da Covid-19. Em 2022, a Lei Paulo Gustavo (LPG) foi aprovada tendo como objetivo combater os efeitos da pandemia de Covid-19 no setor cultural.