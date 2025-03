'Eu pedi teste': Paolla correu atrás de 'Vale Tudo' para viver alcoolista

Após o fim do Carnaval, Paolla Oliveira se dedica integralmente a sua nova personagem: Helena Roitman no remake de "Vale Tudo". Em 1988, quem defendeu o papel foi a atriz Renata Sorrah.

O que aconteceu

Em conversa com a imprensa, a atriz confidenciou que pediu para fazer o teste e participar da trama. "O Paulo (Silvestrini, diretor artístico) e a Manuela (Dias, autora) estavam muito juntos nesta escolha. Eu pedi para fazer um teste. Sei que existia uma adequação de personagem. Acho uma maneira muito honrada, válida e justa de se entrar em um personagem".

É justo que as pessoas que vão te escolher tenham a opção de te ver naquele personagem, mesmo que seja por um dia. Então, fico muito feliz de ter sido essa a entrada, de ter sido um pedido muito cara de pau da minha parte. Não acredito que as coisas tenham que parar no seu colo. Nada na minha vida consegui assim. Mais uma vez, o movimento foi feito. Poderia não ter dado certo, mas como deu, agora, temos que honrar o lugar que conquistou.

Na história, Heleninha é filha de Odete Roitman (Débora Bloch) e irmã de Afonso (Humberto Carrão). É mãe de Tiago (Pedro Waddington), fruto do seu antigo casamento com Marco Aurélio Catanhede (Alexandre Nero), com quem tem uma relação cheia de conflitos. Artista plástica bem-sucedida, Heleninha passou a fazer uso do álcool como catalisador social, o que se tornou um vício. Quando bebe, a artista de elite, tímida, se transforma em uma mulher que fala alto e com escárnio, desafiando qualquer estrutura de poder, inclusive sua mãe.

Ela é um grande personagem e vai além do problema que é ser alcoolista. Acho que tem uma mulher tentando viver nessas brechas dessa doença, e isso tem me encantado mais. O alcoolismo é um tema, é importante, mas qual é a batalha travada de uma mulher que existe para além dessa doença?

Atriz ainda refletiu sobre a ansiedade para a estreia após críticas precipitadas nas redes sociais. "Há a expectativa de voltar para um trabalho como esse [um remake]. Essa expectativa só serve para a gente se frustrar. Grande parte do trabalho para mim tem sido não pensar nisso, sabe? É focar no trabalho".

Feliz por estar em "Vale Tudo", Paolla detalhou uma preparação intensa para a personagem. "Fiz aulas de corpo, de voz, tudo o podem imaginar pra ficar, pra me sentir disponível para o que a Heleninha exigiu de mim".