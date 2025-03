Esposa de Bruce Willis sobre morte de Hackman: 'Aprendizado nessa história'

Emma Heming, 46, comentou sobre a morte de Gene Hackman e Betsy Arakawa.

O que aconteceu

Esposa de Bruce Willis alertou sobre a importância dos cuidadores. Ela fez um desabafo em seu perfil no Instagram nesta segunda-feira (10).

De acordo com ela, os cuidadores precisam ser cuidados. "Realmente acredito que há algum aprendizado nesta história. Isso me fez pensar em uma história mais ampla, que é que os cuidadores também precisam de cuidados e que eles são vitais", ressaltou.

A mulher do ator fala frequentemente das dificuldades em cuidar do marido. Em 2023, Bruce Willis foi diagnosticado com demência frontotemporal.