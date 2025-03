Ator que pagou R$ 7 mi em dívidas de desconhecidos quer 'enfrentar' agiotas

O ator galês Michael Sheen, 56, ajudou a quitar mais de 1 milhão de libras (R$ 7 milhões na cotação atual) em dívidas da população em sua cidade natal.

O que aconteceu

O artista comprou pacotes de dívidas por preço menor do que eram cobrados. A atitude foi mostrada no documentário britânico "Michael Sheen's Secret Million Pound Giveaway".

Sheen mostrou que trabalhou ao longo de dois anos para comprar os pacotes de dívida. No final, ele investiu cerca de 100 mil libras (R$ 745 mil).

A ideia era "salvar" as pessoas dos agiotas. Para o ator, as opções de crédito inacessíveis no país estavam deixando as pessoas dependentes dos criminosos que emprestam dinheiro sob taxa de juros.

Quem é ele?

Sheen nasceu em 5 de fevereiro de 1969 e cresceu em Port Talbot, uma cidade operária a qual ele volta no documentário. O município sofre com o declínio da indústria siderúrgica.

Começou a carreira nos anos 90, ganhando destaque no teatro. Foi Romeu em "Romeu e Julieta".

Também se destacou no cinema. Entre seus filmes mais populares estão a saga "Crepúsculo", "Alice no País das Maravilhas" (2010) e "Meia-Noite em Paris" (2011).

Anunciou que se aposentaria da atuação para se dedicar ao ativismo em 2016. Sheen tem como meta ajudar as pessoas e "expor as injustiças" do sistema econômico no Reino Unido. "Até que o governo torne os bancos responsáveis