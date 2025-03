Melody assume namoro com fisiculturista dez dias após término com estudante

Melody, 18, está namorando o fisiculturista João Pancera.

O que aconteceu

Nesta terça-feira (11), a cantora publicou o primeiro clique com o rapaz. "My love" (Meu amor), legendou ela na publicação feita no feed de seu perfil do Instagram.

Há cerca de dez dias, a artista anunciou o término com o estudante de Odontologia Guilherme Stábile, com quem estava desde junho do ano passado. O novo relacionamento de Melody já tem a aprovação da família dela.

No post em questão, o pai da cantora, Belinho, comentou com emojis de parabéns e de coração. Belinha Angel, irmã de Melody, também se manifestou.