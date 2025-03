MC Livinho abre o jogo sobre boatos de gravação 18+ com ex-affair de Neymar

MC Livinho, 30, se pronunciou sobre os rumores de que ele gravaria um conteúdo erótico com Fernanda Campos, 27.

O que aconteceu

O funkeiro criou recentemente um perfil na Privacy, uma plataforma de conteúdo adulto, mesmo em que a modelo também atua. O valor da assinatura mensal para ter acesso a seus conteúdos é de R$ 29,90.

Nos Stories do Instagram, Livinho negou que gravará com Fernanda, que foi apontada como amante de Neymar Jr. em 2023. Ele ainda explicou que seu intuito não é divulgar conteúdos eróticos na plataforma. "Que caia por terra todas essas falácias de internet, dizendo que vai ter conteúdo, que gravei com ciclano, beltrano", iniciou Livinho.

Ele seguiu dizendo que seu perfil irá mostrar bastidores de sua rotina profissional. "Primeiro, tenho ética, sou um cara família, tenho princípios, sou original e sou pureza. E outra, um chocotone como esse se submeteria a isso? Eu tenho talento, eu canto, eu vendo minha arte para vocês. Lá, nessa plataforma privada, eu estou postando justamente isso, bastidores de clipes e shows, futebol, boxe. Se quiserem me acompanhar lá, tem um chat que dá pra gente conversar todo dia. Você vai ver minha vida íntima, não vídeos íntimos. Esquece. Então já pega a visão. Um chocotone como esse nunca se submeteria a isso", concluiu.