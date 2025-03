'É sobrevivente da Odete Roitman': Malu Galli se prepara para 'Vale Tudo'

Cotada para "Vale Tudo" meses antes da estreia, a atriz Malu Galli, 53, está feliz com a escalação para viver Celina, a irmã da temida vilã Odete Roitman (Debora Bloch). Na versão de 1988, a personagem foi defendida por Nathalia Timberg.

Quem é Celina

Em entrevista a Splash, durante as gravações no Rio de Janeiro, Malu compartilhou sua expectativa para o projeto e as nuances da personagem. "Estou muito curiosa, querendo ver as cenas dos outros núcleos, saber o que as pessoas estão fazendo. Acho que tem uma expectativa muito legal, tanto de quem viu a novela quanto de quem ouviu falar."

Ela tenta levantar o astral, viver com alegria e amor, é uma pessoa muito positiva, mas também sofre essas influências tóxicas da irmã. No fundo, ela também é uma sobrevivente da Odete Roitman, só que ela sobrevive de uma forma muito positiva. É uma personagem muito bonita. Malu Galli

Após 37 anos, a personagem tem mudanças para refletir a contemporaneidade da nova versão. "Celina é uma mulher contemporânea. Ela [ainda] não trabalha, mas é uma mulher mais ativa, muito envolvida com artes plásticas, gosta de festas, é uma mulher que sai, é bem proativa, sabe?"

Preparação

Splash conversou com a atriz durante uma gravação externa de uma festa da produtora de conteúdo Tomorrow, quando os trabalhos ainda estavam bem no inicio, mas já bastante intensos. "Tem sido muito legal. Estamos fazendo encontros com a Cristina Moura e a Márcia Rubim, trabalhando as relações da família Roitman, lendo cenas e quebrando o gelo inicial."

Embora não acompanhe as redes sociais, Malu já sente o carinho do público nas ruas. "Sinto que as pessoas amam a novela e ficam muito felizes com essa escalação. Consideram minha escalação como um acerto. Eu também acho. É uma personagem que entendo ter a ver comigo. Acho que pode dar samba".

Belize Pombal, Karine Teles, Cauã Reymond, Renato Góes, Bella Campos, Humberto Carrão, Julio Andrade, Luis Salem e Malu Galli no Upfront 2025 Imagem: Daniela Toviansky/Globo

Qual é a história de 'Vale Tudo'?

A obra original, exibida em 1988, foi escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères. Considerada um dos grandes clássicos da teledramaturgia brasileira, "Vale Tudo" gira em torno da pergunta: 'vale a pena ser honesto no Brasil?'.

A história tem como protagonismo o conflito entre mãe e filha, Raquel (Taís Araujo) e Maria de Fátima (Bella Campos). Enquanto a matriarca acha que é possível crescer com honestidade no país, a jovem pensa totalmente o contrário.

O embate entre elas mobiliza todos os núcleos da trama, provocando enfrentamentos éticos, histórias de amor e encontro de mundos diferentes que habitam uma mesma cidade, o Rio de Janeiro. A trama ainda conta com a icônica vilã Odete Roitman (Debora Bloch), nesse embate ético sobre ser ou não ser honesto.

Com previsão de estreia para março, "Vale Tudo" é uma novela escrita por Manuela Dias, com colaboração de Aline Maia, Claudia Gomes, Márcio Haiduck, Pedro Barros e Sérgio Marques, baseada na obra de 1988. A direção artística é de Paulo Silvestrini, direção geral de Cristiano Marques, direção de Augusto Lana, Fábio Rodrigo, Isabella Teixeira, Matheus Senra e Thomaz Cividanes.