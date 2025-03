BBB: Maike se desculpa com Diego depois de acusação no 'Sincerão'

Colaboração para Splash, no Rio

A noite de segunda-feira (10) foi marcada por tensão no BBB 25. Durante o Sincerão, Maike chamou o Diego Hypolito de "falso", o que gerou um desconforto entre os participantes. No entanto, após a dinâmica, os dois conversaram para esclarecer a situação.

O que aconteceu

Maike se justificou com Diego. "Se a palavra te pegou, eu peço desculpas. Foi pela atitude. Não quis te ofender com a palavra em si, mas acho que essa atitude foi nesse sentido, entende? Se fosse o contrário, você também acharia".

Diego, por sua vez, reconheceu a percepção do grupo. "Não discordei da atitude que o grupo de vocês enxergou, e com coerência... Não discordo do que falaram, não".

Maike reforçou que sua intenção não era atacar Diego. "Você é um cara que eu já falei, não preciso ficar repetindo... Se te ofendeu, peço desculpas, mas achei que encaixou na atitude. Não é sobre o que você é, e sim sobre uma atitude que foi falsa. É diferente", pontuou.

Depois da conversa, Diego desabafou sobre o assunto. Ao lado da irmã, Daniele, e do colega de confinamento, Guilherme, o ginasta comentou o ocorrido. "Não entendi porque o Maike, mais uma vez, me chamou de falso. Não precisava ter me chamado de falso", lamentou Hypolito.