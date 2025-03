Mãe de Thamiris diz que Paredão era 'inevitável': 'Ela têm essência única'

Edilza, a mãe de Thamiris e Camilla, comentou sobre o Paredão desta semana no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Dias após a eliminação de sua irmã, Thamiris foi a mais votada pela casa para estar no Paredão. Ela enfrenta a berlinda com Aline, quem ela puxou em um contra-golpe, e Vinícius, o indicado pelo Líder.

Edilza defende que o Paredão não foi uma surpresa, e "já esperava" que a filha estivesse na berlinda. "Após a saída da Camilla e a dinâmica da semana, com agravamento do monstro, era quase que inevitável", afirmou em entrevista ao Splash.

A mãe da sister diz que tem votado incessantemente pela permanência dela. "Estou aqui na torcida e votando sem parar pra ela ficar".

Como mãe, sabendo do sonho e dos objetivos da minha filha, quero muito que ela permaneça na casa, até mesmo pra mostrar mais pro Brasil quem ela é de verdade. Essa essência única e especial que ela tem Edilza

A reportagem de Splash também conversou com a mãe de Aline e tentou contato com a assessoria de Vinícius, mas não obteve resposta até a publicação deste texto.

