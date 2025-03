Lee Junho, astro do k-pop e de séries da Netflix, elogia Brasil: 'Muito bem recepcionado'

O sul-coreano Lee Junho, cantor de k-pop e estrela de séries da Netflix como Sorriso Real, esteve no Brasil no começo de março para duas apresentações com sua turnê Midnight Sun, que reúne números musicais e interações com fãs (tipo de evento apelidado de fan-con). Foram duas datas no Vibra São Paulo, em 1º e 2 de março. Junho aproveitou a passagem pelo País para participar do The Noite, programa do SBT apresentado por Danilo Gentilli. A entrevista foi ao ar na noite de segunda-feira, 10.

"Escutei muito a respeito dos brasileiros e do Brasil. Ouvi dizer que é um lugar cheio de paixão, lindo e muito caloroso. Desde a minha chegada ao aeroporto, e também durante a minha apresentação, fui muito bem recepcionado", disse Lee Junho no programa. O sul-coreano também tentou dizer algumas palavras em português e elogiou o churrasco do País.

Junho começou a carreira na música antes de apostar também na atuação. Ele venceu o reality show Super Star Survival, competindo com outros jovens talentos, e conquistou a fama como integrante do grupo de k-pop 2PM, desde 2008. Além disso, como grande parte dos idols da música pop sul-coreana, ele investe na carreira solo.

Nas telinhas, atuou em séries coreanas (popularmente chamadas de k-dramas ou doramas) como Chefe Kim (2017) e Faça Chuva Faça Sol (2017), disponíveis no catálogo da Netflix, e As mangas vermelhas (2021), que pode ser assistida no Viki. Mais recentemente, protagonizou Sorriso Real. Na trama, interpreta Gu Won, herdeiro de um conglomerado de hotéis de luxo que se apaixona por uma funcionária animada e positiva, Cheon Sa-rang (vivida pela atriz Yoon-a).

Original da emissora sul-coreana JTBC, Sorriso Real foi exibida no Brasil e ao redor do mundo pela Netflix. A produção chegou a liderar o top 10 de mais assistidos da plataforma de streaming, em nível global, e tornou o rosto de Junho mais conhecido pelos fãs do gênero.

"Havia pessoas que me conheciam como cantor e já gostavam do meu trabalho, mas hoje os tempos mudaram e a tecnologia avançou. Foi possível diminuir a distância entre nós por meio da internet, o que me deixa honrado e feliz", comentou o astro no The Noite.

Ainda neste ano, o ator aparecerá em Cashero, k-drama original da Netflix, no papel de um trabalhador de centro comunitário que descobre ter super-força, mas, toda vez que ele usa o poder, o dinheiro em seu bolso some.