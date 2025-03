Leão: Globo é sacana e trata mal seu melhor produto da emissora

A novela "Garota do Momento" é um dos grandes destaques da grade da TV Globo. No entanto, para Leão Lobo, a emissora tem tratado de qualquer forma a trama nos últimos dias, o que vem irritando os telespectadores. Este foi um dos temas do Splash Show.

O colunista do UOL afirmou que o motivo do público estar se revoltando com a emissora é diante da incerteza que o capítulo de fato vai ser exibido.

Tem dia que vai mais cedo porque tem futebol. Mesmo quando vai no horário, parece que o capítulo é mais curto que o capítulo de outras novelas, e os telespectadores ficam reclamando.

Leão Lobo

A comparação que o público tem feito é com a duração dos capítulos de novelas como "Volta por Cima" e "Mania de Você".

É uma sacanagem da Globo com o seu melhor produto. Porque a melhor novela que está no ar atualmente na Globo é Garota do Momento. Uma novela que a audiência corresponde maravilhosamente porque a trama é maravilhosa.

Leão Lobo

