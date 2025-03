Junto com Osmar, Bia mata a charada mais dolorosa de 'Volta por Cima'

No capítulo desta terça-feira (11) de "Volta por Cima" (Globo), o advogado explica para Osmar (Milhem Cortaz) quando ele tomará posse dos bens de Violeta (Isabel Teixeira).

Osmar e Tati (Bia Santana) se impressionam com o valor da conta de Violeta. Sabendo que a contraventora é milionária, Tati se revolta, afinal, ela não permitiu que o tio devolvesse o dinheiro a Doralice (Tereza Seiblitz), algo que ele fará agora, em um golpe contra a esposa.

Osmar (Milhem Cortaz) e Violeta (Isabel Teixeira) em 'Volta por Cima' Imagem: Reprodução/Globo

Ainda no mesmo capítulo: Madalena sente ao saber que Jão vai comemorar com Silvia sua nova certidão. Ruth e Rodolfo se enfrentam. Gigi conversa com Marco sobre o que Gerson fez contra ele. Rodolfo diz a Marco que se encontrou com Ruth. Joyce se insinua para Sebastian.

Silvia confessa a Yuki e Bernardo que se apaixonou por Jão. Cida convida Madalena para ser sua madrinha de casamento. Alberto se muda para o hostel de Tereza e Jayme. Hana insiste que a família de Jin convença o filho a voltar a cantar. Marco conhece Ruth. Silvia decide terminar com Jão.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.