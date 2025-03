JENNIE mostra talento e versatilidade em seu debut com 'Ruby'

Na última sexta-feira (7), JENNIE lançou seu primeiro disco solo, 'Ruby', pela sua própria empresa, a Oddatelier, onde ela é CEO. O disco não é o primeiro trabalho solo da rapper e cantora.

Em 2018, JENNIE lançou o primeiro single sozinha e foi um grande sucesso de público e nos charts sul-coreanos. "Solo" se tornou o primeiro MV de uma solista do k-pop a atingir 1 bilhão de views no YouTube.

Desde então JENNIE fez uma série de participações em músicas de sucesso, as mais notórias foram com The Weeknd e Lily-Rose Depp em "One of the Girls" e "SPOT!" do rapper sul-coreano Zico.

Em 2024 a cantora anunciou a criação de sua própria empresa e que estava envolvida com seu primeiro disco solo. Em outubro ela lançou o primeiro single dessa nova era, "Mantra", bem pop chiclete, com coreografia e refrão feitos para serem reproduzidos facilmente.

No meio do caminho, todas as outras integrantes do Blackpink (BP), grupo que fez JENNIE, Jisoo, Rosé e Lisa se tornarem mundialmente famosas, lançaram seus discos solo em empresas diferentes (Lisa e Jisoo também abriram seus próprios negócios).

"Ruby" é sem dúvida o disco mais fora da curva dos quatro, sai diversas vezes da zona de conforto que a gente espera de uma artista que passou anos envolvida na fórmula pop de sucesso do Teddy, produtor principal do BP.

Com mais de quarenta minutos de duração —o que por si só, já é uma surpresa e um presente para os fãs - o disco é muito bem estruturado, com todas as colaborações de peso ainda no início, e a parte mais pessoal e livro aberto para fechar a história que JENNIE nos conta ali.

A própria escolha das colaborações é interessante, trazendo artistas como Doechii, a rapper do momento, em uma faixa furiosa como é 'ExtraL' onde JENNIE é capaz de mostrar seu talento com o rap, até o dueto com a musa do pop Dua Lipa, em 'Handlebars', que lembra muito SZA no seu melhor. As duas se complementam com êxito.

Não é qualquer pessoa que consegue colocar Childish Gambino e Kali Uchis em uma mesma faixa e ainda assim conseguir ter seu momento, mas JENNIE faz isso muito bem em "Damn Right", cuja produção é assinada por Mike WILL made-it.

Depois de ter lançado previamente dois singles melódicos e pop como "Love Hangover" e "Mantra", a melhor opção para mostrar a versatilidade de "Ruby" era realmente com o novo single de trabalho da cantora, "like JENNIE"; rapper do início ao fim, ela fala diretamente com os "haters" que ela conquistou em quase uma década de carreira. "Haters they don't really like JENNIE, because they could never ever be JENNIE" (Odiadores não gostam da JENNIE, pois eles nunca jamais serão a JENNIE), ela repete diversas vezes.

Se as colaborações são boas, as faixas solo não ficam atrás e contam um pouco da história de JENNIE, do que ela realmente sente. Destaque para "ZEN", "Seoul City" e a última música, "twin", que nem parece pertencer ao mesmo disco, mas de alguma forma faz sentido.

"Ruby" é um passeio interessante e cheio de curvas inesperadas que dão muito certo e mostram que essa nova fase solo da JENNIE, dona do seu próprio negócio e carreira, só está começando.