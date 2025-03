Investigação explica por que cadela de Gene Hackman morreu em uma caixa

A polícia segue investigando a morte de Gene Hackman, 95, e de sua esposa Betsy Arawaka, 65, e do cachorro da família.

O que aconteceu

Em 26 de fevereiro, os três foram encontrados mortos na residência do casal na cidade de Santa Fé, no Novo México (EUA). De acordo com a investigação, tudo indica que Betsy Arawaka foi quem morreu primeiro, em 11 de fevereiro. A causa da morte dela foi em decorrência de uma síndrome pulmonar causada pelo hantavírus, uma doença transmitida aos humanos através da urina, fezes ou saliva de roedores silvestres contaminados.

Gene Hackman, que tinha Alzheimer em estágio avançado, não teria percebido a morte da esposa e ficou em casa sem qualquer ajuda ou auxílio durante dias. Acredita-se que ele tenha morrido em 17 de fevereiro.

A cadela da família também foi encontrada morta dentro da residência, o que, até então, era um mistério para as autoridades. A investigação apontou que Betsy teria levado o animal, que tinha o nome de Zinna, para um veterinário dias antes de sua morte, após realizar um procedimento.

Tudo indica que Betsy manteve a cadela presa em uma caixa em razão do tal procedimento. O pet foi encontrado dentro desta caixa, na residência do casal. A veterinária de saúde pública do estado do Novo México, Erin Phipps, disse que desidratação e fome são duas causas prováveis da morte de Zinna.