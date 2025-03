Gracyanne critica Aline no Sincerão do BBB: 'Completamente incoerente'

Colaboração para Splash, no Rio

O Sincerão desta semana no BBB 25 foi marcado por um embate intenso entre Gracyanne Barbosa e Aline. Durante a dinâmica, os participantes tiveram que escolher quem não merece estar no jogo, e Gracyanne apontou Aline como sua opção.

O que houve

A musa fitness começou se justificando sobre a escolha. "Por ser completamente incoerente desde o começo do jogo. João Gabriel gritou com ela e disse que não poderia gritar com mulher. Diogo gritou comigo, e nunca falou nada, e eu tava te defendendo. Você falou que estava acostumada a ser decepcionada por homem, e você não tem que se acostumar!", argumentou.

Aline não deixou barato e rebateu. "Mentirosa! Eu não falei por homem, falei na minha vida".

O clima esquentou ainda mais quando Gracyanne acusou a sister de se considerar "dona da verdade". Aline retrucou trazendo questões pessoais. "Você não tem moral para falar sobre isso. Você sabe o valor de uma segunda chance!", disparou a policial baiana.