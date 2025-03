Garota do Momento: antes de ser escorraçado, Basílio tenta salvar Beatriz

No capítulo desta terça-feira (11) em "Garota do Momento" (Globo), Basílio confronta Maristela e Juliano sobre a prisão de Beatriz.

Isso acontece antes dele insistir para que a mocinha fuja do Brasil com ele e dela negar prontamente a proposta maluca.

A imprensa anuncia o ocorrido com Beatriz, e Clarice desconfia. A mãe biológica da garota então decide ir visitá-la.

Beatriz (Duda Santos) e Clarice (Carol Castro) em 'Garota do Momento' Imagem: Léo Rosário/Globo

Carmem decide ir para o Rio de Janeiro. Beto acode Beatriz. A polícia chega à casa de Carmem. Lígia e Anita conversam com Celeste e Edu, respectivamente. Onofre exige que Sérgio e Alfredo tirem a novela 'Senhora' do ar.

