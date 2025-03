Fátima Bernardes sobre namorar homem 25 anos mais novo: 'Problema externo'

Fátima Bernardes, 62, afirmou que os questionamentos sobre seu namoro com Túlio Gadêlha, 36, vinte e cinco anos mais novo do que ela, são mais questões externas, de terceiros, do que problemas de fato enfrentados pelos dois enquanto casal.

O que aconteceu

Bernardes apontou machismo e citou como exemplo o fato de a imprensa não destacar a diferença de idade entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, 78, e Melania Trump, 54, que é de 24 anos. "Nessa questão da diferença de idade pesa mais para mim [que sou mulher]. Nenhuma reportagem do Donald Trump cita a diferença de idade entre ele e a Melania que também é grande. Então isso para mim é muito claro como realmente é um problema externo, mas não [um problema] do casal", declarou durante participação no canal do YouTube de Felipe Neto.

Na entrevista, a apresentadora foi questionada se "é mais fácil ser a pessoa mais velha do relacionamento". "Em alguns aspectos até concordo, você está com a vida mais confortável, estruturada, fica uma situação um pouco às vezes mais confortável. Por outro lado, você tem que estar muito firme para reagir a tudo [que falam]", argumentou.

Ela disse que tem pessoas que questionam como será o futuro do casal por causa idade e contou o que Gadêlha falou que a fez mudar o pensamento em relação a isso. "Tem pessoas que falam: 'e quando ele tiver 50 e você tiver não sei quantos [anos]?'. Eu achava que isso ia pesar sobre mim. Aí um dia ele [Túlio] falou: 'e quem garante que sou eu que vou querer o fim do relacionamento? Por que não pode ser você que não quer mais?' Acho que na verdade tem momentos difíceis para os dois lados e, se você ficar muito preocupada no que tem de difícil, você não vive".

Então, por medo de sofrer porque pode ser que um dia lá no futuro eu ou ele não queiramos mais [ficar juntos], eu vou deixar de aproveitar o que está acontecendo agora?"

— Fátima Bernardes

Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha estão juntos há sete anos. A apresentadora e o deputado federal por Pernambuco assumiram namoro em 2017. Anteriormente, ela foi casada com William Bonner, com quem tem três filhos.