Enquete UOL: Sister encosta em 60% dos votos e deve dar adeus ao BBB 25

O oitavo paredão do Big Brother Brasil promete tensão até o momento da revelação do eliminado. Aline, Thamiris e Vinícius disputam a preferência do público para permanecer no jogo.

O que diz a enquete UOL

Thamiris lidera como a mais votada para deixar a casa. Embora tenha mostrado uma leve reação pela manhã, a carioca segue como favorita à eliminação, segundo a enquete UOL, com 57,82% dos votos. O levantamento foi atualizado às 18h50 (horário de Brasília).

Aline aparece logo atrás na disputa, acumulando 38,75% dos votos. Já Vinícius, em uma posição mais confortável, recebeu apenas 3,43% das intenções de voto.

O resultado oficial será anunciado hoje, ao vivo, durante a exibição do programa na TV Globo. O início está previsto para as 22h25, conforme a programação da emissora.