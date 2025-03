Enquete BBB 25: veja números atualizados na reta final do oitavo paredão

O oitavo paredão do Big Brother Brasil promete emoções até o momento do anúncio do participante eliminado. Aline, Thamiris e Vinícius disputam a preferência do público para seguir no jogo.

O que diz a enquete UOL

Thamiris segue como favorita para a eliminação. A carioca até esboçou uma reação na parte da manhã, mas segue como a preferida para deixar o jogo, segundo a enquete UOL, com 57,6%. A parcial foi feita às 17h55 (de Brasília).

A disputa de Thamiris durante todo o paredão tem sido com Aline. A ex-policial militar apareceu na sequência da votação, com 38,94%.

Vinícius tem um cenário mais confortável, segundo a enquete. O brother somou apenas 3,46% dos votos.

O eliminado será conhecido hoje. O anúncio acontece durante a exibição ao vivo do reality show na TV Globo, previsto para as 22h25, segundo a programação da emissora.