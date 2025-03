Enquete BBB 25: Sincerão mexe com votação e paredão pode ter reviravolta

A dinâmica do Sincerão do Big Brother Brasil 25 realizada na noite de ontem pode ter impacto na votação da enquete no oitavo paredão do reality show. Aline, Thamiris e Vinícius disputam a preferência do público para continuar na casa.

O que diz a enquete UOL

Na parcial feita hoje às 10h54, Thamiris continua como a favorita para deixar o jogo. Porém, os números são inferiores das parciais de ontem, quando a carioca somava mais de 60% para uma eliminação.

Thamiris somou 55,74% e reduziu seus números. Aline, no recorte desta manhã, ficou mais próxima. A baiana elevou seus números a 40,51%. Ontem, ela manteve-se na casa dos 35%.

Vinícius é quem aparece sem riscos, segundo a enquete. Ele ficou com apenas 3,81%.

O resultado do participante eliminado será revelado ao vivo na noite de hoje. O início do BBB está previsto para as 22h25, conforme a programação da TV Globo.