Emissora de TV é atingida por destroços de tornado durante transmissão

Uma emissora de TV da Flórida, nos Estados Unidos, foi atingida por um tornado no meio de uma transmissão meteorológica.

O que aconteceu

Na última segunda-feira, Brooks Garner, o 'homem do tempo' da emissora da WOFL Fox 35, de Orlando, na Flórida, falava sobre o tornado na região quando percebeu que o prédio do canal estava sendo atingido. "Abriguem-se. Todos no prédio da Fox 35, vão para espaço seguro!", disse ele.

Enquanto isso, um câmera no telhado do prédio mostrava os ventos chegando até o local. "Fiquem embaixo das mesas, rapazes. Âncoras, embaixo das mesas", gritava o meteorologista.

A câmera do telhado ficou totalmente cinza enquanto o apresentador continuava relatando o que estava acontecendo. "Acabamos de ter destroços atingindo o prédio. Ouvimos no telhado. Árvores, galhos, quem sabe o quê. Estamos na zona de alcance dos destroços!", contou.

Apesar da câmera externa congelar por um momento, a transmissão dentro do estúdio continuou normalmente. "Serviço Nacional de Meteorologia, se você estiver ouvindo, isso é um tornado. Não confirmado pelo radar, nós confirmamos, eu mesmo posso dizer que isso é um tornado de verdade", afirmou ele.