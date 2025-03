Thamiris é a décima eliminada do BBB 25 com 61,73% dos votos

Thamiris foi a décima eliminada do BBB 25 (Globo), no oitavo Paredão. A nutricionista recebeu 61,73% dos votos, contra 35,97% de Aline e 2,3% de Vinícius.

Ao todo, o Paredão recebeu 30.601.080 votos.

Como foi o discurso de Tadeu

O apresentador começou. "Às vezes o BBB nos reserva uma situação interessante. Pessoas que estão vivendo um embate, estão se enfrentando na casa, também estão se enfrentando no Paredão. Peço licença ao Vinícius para falar de Thamiris e Aline. Thamiris decidiu se indispor com o mínimo de pessoas. Aline decidiu se indispor com todo mundo que entrasse em seu caminho."

Tadeu falou sobre as duas sisters. "Muita gente ficou contrariado, muita gente criticou a postura da Aline. Do outro lado, Thamiris foi colocada em um Monstro cruel e foi obrigada a escolher pessoas. Ela optou pela estratégia: focar no menor número de pessoas para se indispor o mínimo possível. Mas adiantou? Thamiris foi a mais votada da casa. O Monstro poderia ter sido usado como oportunidade."

Ele finalizou. "Qual a melhor estratégia? A defesa ou o ataque? A resposta não parece óbvia? (...) Declarar guerra não garante a vitória. Você pode errar na dose. Ir para o combate é o caminho para a glória, mas não é garantia de nada. É preciso coragem pra aceitar essa verdade. Gostaria de me despedir dessa mulher linda e encerro esse discurso: Sincerão é todo dia. Quem sai hoje é a Thamiris."

Como foi a votação

Aline

Média: 35,97%

Voto Único: 33,00%

Voto Torcida: 38,93%

Thamiris

Média: 61,73%

Voto Único: 63,83%

Voto Torcida: 59,64%

Vinícius

Média: 2,30%

Voto Único: 3,17%

Voto Torcida: 1,43%

