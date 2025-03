Atriz da Globo relata agressões e falta de água em aldeia de MS: 'Triste'

Dandara Queiroz, 26, publicou vídeo em rede social denunciando falta de água potável na Reserva Indígena de Dourados (MS) e lembrou repressão sofrida por indígenas na localidade. Em conversa com Splash, ela detalha o cenário encontrado no local. O governo federal diz acompanhar o caso e tomar providências.

O que aconteceu

Dandara publicou vídeo no pós-Carnaval denunciando questão da falta de água. "Venho aqui através desse vídeo pedir ajuda de vocês porque a maior reserva indígena em contexto urbano do Brasil, que fica situada no estado do Mato Grosso do Sul, em Dourados, sofre há muito tempo com a questão de falta de água".

O desabastecimento está afetando cerca de 20 mil indígenas que enfrentam calor no verão. "Eu estive lá esse fim de semana no feriado de Carnaval para poder realizar uns projetos artísticos e era um calor de 38ºC e não tinha pra população. São mais de 20 mil indígenas ali na aldeia Bororó e Jaguapiru. E eles não têm água".

A Splash, Dandara explicou que realiza projetos musicais e de cinema com artistas indígenas.

Ver a necessidade daquelas pessoas, a sede, a falta de água pra se refrescar, pra tomar um banho... Isso me deixou muito triste e indignada. Como de costume, a primeira coisa foi perguntar o motivo daquela escassez. E foi assim que eu fiquei sabendo que esse é um problema recorrente daquela comunidade.

Indígena sofrem com falta de água potável em Dourados (MS) Imagem: Arquivo pessoal

A atriz, que viveu Benvinda em "No Rancho Fundo" da Globo, é de origem tupi-guarani e cresceu em Três Lagoas (MS). Ela disse que chegou a distribuir os galões de água que tinha no carro: "Deixamos lá, então eu os vi racionando os litros entre as famílias que estavam ali. O caminhão-pipa vai uma vez por semana. No feriado ele não foi, então já faziam duas semanas que essas pessoas estavam sem água".

Em seu vídeo, a atriz lembra que em novembro de 2024 a população fez um protesto exigindo, dentre muitas demandas, água. "Eles foram recebidos com gás, opressão. Depois desse protesto, foi dito que seriam feitos poços [artesianos]. Isso foi em novembro de 2024 e até agora nada o projeto, que era pra ser entregue em março mas não está perto de ser finalizado".

Splash questionou a SEJUSP-MS (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul) sobre o episódio de 2024 e se houve algum ocorrido semelhante recentemente. Por e-mail, a assessoria do órgão disse que daria um parecer sobre a questão na tarde desta segunda-feira (10), mas não houve retorno até o momento. O texto será atualizado se o parecer for enviado.

Com a voz embargada, Dandara falou em seu vídeo que é muito triste e desesperador a situação dos conterrâneos indígenas. "Eu estive lá, eu vivi essa realidade. São crianças, são idosos, são pessoas de todas as idades. O açude que tem lá próximo onde eles também pegam água é completamente poluído por agrotóxicos das fazendas que tem em volta. Como que eles vão consumir essa água?".

A Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul), disse a Splash que a questão das aldeias indígenas "é um assunto complexo" e que há uma secretaria específica do governo estadual no comando das ações. A companhia disse ainda que enviaria um parecer sobre o assunto. O Gabinete da SEC (Secretaria de Estado da Cidadania) foi procurado desde ontem, mas não retornou contato.

Questionada sobre o assunto, a Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas) afirmou que por se tratar de saneamento básico e abastecimento de água, a questão deveria ser respondida pela Sesai (Secretaria de Saúde Indígena), do Ministério da Saúde. O órgão informou que há o fornecimento de distribuição de água e que recursos foram alocados para projeto de perfuração de poços artesianos.

Dandara Queiroz reforçou que exigir água é o mínimo. "A resistência já é uma luta difícil, a gente luta pela terra, a gente luta contra intolerância religiosa, contra abuso, contra fome, contra a água, não dá, água é é o mínimo. Água é o mínimo. E isso não está tendo, não tem. (...) Isso é desumano, é desumano, é terrível".

Já faz tempo que eles pedem ajuda e providências para esse problema de anos, mas nada foi resolvido. Então, os indígenas daquelas comunidades resolveram ir até a rodovia em um ato de desespero, para chamar atenção para aquela realidade que estavam vivendo. E foram recebidos com violência, gás lacrimogêneo, tiros de borracha, entre outros. Naquela região, os ataques contra os povos indígenas são muito frequentes. São alvejados nas lutas de retomadas de território, oprimidos por conta da intolerância religiosa, abusados em diversos aspectos? Fora os problemas de fome, educação e, como vimos, até a sede.

Dandara Queiroz, em entrevista a Splash

A repercussão

A reportagem entrou em contato com pelo menos sete órgãos públicos das três esferas em busca de posicionamento quanto à falta de água potável para os indígenas em Dourados. Somente três mandaram explicações detalhadas (você confere no final do texto).

A Prefeitura de Dourados explicou que a falta de água potável na RID (Reserva Indígena de Dourados) é crônica. Alegou que se arrasta desde meados de 1990, quando os mananciais começaram a secar e o consumo aumentou em razão do crescimento populacional.

A atual gestão, que assumiu em janeiro, admite que "tem olhado a questão com preocupação". O executivo municipal também atribuiu a responsabilidade da oferta de água como sendo do governo federal "que não tem conseguido solucionar o problema", informa em nota.

A Prefeitura diz ainda que tem cobrado a rapidez no processo de licitação para perfuração de "superpoços artesianos", porém eles não seriam suficientes. "O sistema de distribuição de água potável na Reserva Indígena é deficitário, de forma que a água não chegará a todos os lugares mesmo com a perfuração dos poços", reconhecem.

Dandara Queiroz afirmou que mesmo com a visibilidade do seu vídeo, não houve um pronunciamento oficial. "O vídeo teve repercussão no sentido de expor uma realidade que muita gente não faz ideia que acontece. Muitas pessoas marcaram os órgãos responsáveis e compartilharam. Mas até agora, não tivemos nenhuma resposta, nenhum pronunciamento", disse a Splash.

Dandara Queiroz costuma visitar a reserva indígena, pois mantém projetos com artistas locais Imagem: Arquivo pessoal

Ela lembra que o projeto prometido em novembro não está pronto e que os caminhões-pipas que abastecem as casas na RID não são suficientes. "O meu intuito era chamar atenção pra esse descaso, cobrar as soluções que já foram prometidas e ainda não foram cumpridas. Cadê esses poços artesianos?! Em novembro, após esse protesto, foi dito que no máximo até março os poços estariam em funcionamento para toda a comunidade".

Por meio de nota, o MPI (Ministério dos Povos Indígenas) informa que o direito à água e ao saneamento "é garantido pelo Governo Federal sob a competência da Secretaria de Saúde Indígena, do Ministério da Saúde". A pasta diz que atua em articulação com com o Ministério da Saúde e outros órgãos para "avançar em medidas estruturantes com foco no abastecimento nas aldeias de todo o país".

O MPI diz ainda que há três projetos em andamento focados na garantia de água potável na RID. Um deles prevê a construção de dois poços de água como ação emergencial com a destinação de R$ 2 milhões em recursos. Há a perfuração de poços em conjunto com a UDGD (Universidade Federal da Grande Dourados) totalizando até 20 poços — são sete no momento —, e 30 caixas d´água para as famílias.

Há ainda um terceiro projeto em curso que prevê a construção de sistemas de abastecimento de água com recursos do Focem (Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul). Ao todo são R$ 80 milhões investidos no projeto, com quase R$ 22 milhões previstos para serem executados em comunidades indígenas de Mato Grosso do Sul, segundo o MPI.

Já o Ministério da Saúde afirma que acompanha "com prioridade a situação do abastecimento de água na RID". A pasta informa que também destinou R$ 2 milhões para a perfuração de quatro poços artesianos, conforme estudos realizados pelo DSEI-MS (Distrito Sanitário Especial Indígena - Mato Grosso do Sul), e investirá mais de R$ 3 milhões na contratação de uma empresa especializada em engenharia para ampliar e aprimorar o sistema de abastecimento das Aldeias Jaguapiru e Bororó.

Todas as medidas cabíveis estão sendo adotadas para garantir o abastecimento adequado de água na Reserva Indígena de Dourados, com total transparência e compromisso do Ministério da Saúde e das entidades envolvidas

diz o Ministério da Saúde, em nota enviada a Splash

Leia nota na íntegra da Prefeitura Municipal de Dourados (MS)

A falta de água potável na Reserva Indígena de Dourados, formada pelas aldeias Bororó e Jaguapiru, é crônica e se arrasta desde meados de 1990, quando os mananciais começaram a secar e o consumo aumentou em razão do crescimento populacional.

A responsabilidade pela oferta de água é do governo federal, que não tem conseguido solucionar o problema. A atual gestão municipal, que está há pouco mais de 2 meses no mandato, tem olhado a questão com preocupação e atenção e tem cobrado celeridade no processo de licitação para perfuração de super poços artesianos nas duas aldeias.

Contudo, o sistema de distribuição de água potável na Reserva Indígena é deficitário, de forma que a água não chegará a todos os lugares mesmo com a perfuração dos poços.

Leia nota na íntegra do Ministério da Saúde

O Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Saúde Indígena (Sesai), reafirma que o Distrito Sanitário Especial Indígena de Mato Grosso do Sul (DSEI-MS) assegura a distribuição regular de água na Reserva Indígena de Dourados (RID). O fornecimento ocorre por meio de caixas d'água para armazenamento e de medidas estruturantes voltadas à captação, tratamento e distribuição de água na região.

A situação do abastecimento de água na RID é acompanhada com prioridade pelo Governo Federal e por diversas instituições competentes. O Ministério da Saúde destinou R$ 2 milhões para a perfuração de quatro poços artesianos, conforme estudos realizados pelo DSEI-MS, e investirá mais de R$ 3 milhões na contratação de uma empresa especializada em engenharia, por meio de processo licitatório, para ampliar e aprimorar o sistema de abastecimento das Aldeias Jaguapiru e Bororó.

Todas as medidas cabíveis estão sendo adotadas para garantir o abastecimento adequado de água na Reserva Indígena de Dourados, com total transparência e compromisso do Ministério da Saúde e das entidades envolvidas.

Leia nota na íntegra do Ministério dos Povos Indígenas

Nos territórios indígenas, o direito à água e ao saneamento é garantido pelo Governo Federal sob a competência da Secretaria de Saúde Indígena (SESAI), do Ministério da Saúde. O Ministério dos Povos Indígenas atua na articulação com este e outros órgãos para avançar em medidas estruturantes com foco no abastecimento nas aldeias de todo o país.



Atualmente, com a coordenação do MPI, há três projetos em andamento focados na garantia do direito à água potável pelas comunidades da região:



1. A construção de dois poços de água na Reserva Indígena de Dourados (RID), por meio da destinação de R$2 milhões pelo Ministério, para ação emergencial em resposta à demanda de abastecimento de água pelas comunidades.



Como a responsabilidade administrativa do fornecimento de água para comunidades indígenas é do Ministério da Saúde, por meio da Sesai, o MPI tem articulado junto à Secretaria a alocação desse recurso para melhor atender a RID, por ser o órgão que detém o conhecimento técnico para definição de critérios e diretrizes para perfuração de poços. Os detalhes do andamento do processo licitatório em trâmite, incluindo as especificações técnicas, podem ser obtidos junto à Ascom do MS.

2. Também com foco em soluções emergenciais para acesso a água potável aos indígenas Guarani Kaiowá que habitam a região, foi firmado um Termo de Execução Descentralizada (TED) entre o MPI e a Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), no valor de R$575 mil. O projeto foi implementado em setembro de 2024 e já apresenta resultados concretos.



Até o momento, foram perfurados sete poços em três diferentes comunidades e está em andamento a perfuração do oitavo. Seis deles já estão em funcionamento com infraestrutura completa. O sétimo poço entrará em operação ainda neste mês, com a finalização da infraestrutura necessária para seu funcionamento. Ao todo, é prevista a instalação de 20 poços para abastecimento de água em comunidades da região. Também foram distribuídas 30 caixas d'água entre as famílias nas áreas de retomada para armazenamento de água.



3. Está em curso, ainda, o Projeto Indígena Cidadão, Fronteira Cidadã, que contempla a construção de sistemas de abastecimento de água, entre outras ações. Este projeto é executado pelo MPI, em parceria com a Funai e a Sesai, com recursos do Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul (Focem). Dos R$80 milhões de reais investidos pelo projeto, R$22 milhões serão executados em comunidades do Mato Grosso do Sul.