Conheça o modelo que teve fotos curtidas por Bruna Marquezine

O modelo Leonardo Brum, 29, virou assunto nas redes após receber algumas curtidas de Bruna Marquezine, 29. Brum é uma das primeiras interações da atriz online após seu término com João Guilherme, o que levou a boatos de um novo affair.

No Instagram, vários internautas já invadiram os comentários do modelo. "Vim por causa da Bruna", comentou uma internauta, enquanto outro apontou: "Marquezine curtiu...".

Quem é Leonardo Brum

Brum é modelo profissional, já tendo desfilado para a Dolce & Gabbana. Com perfis nos sites de grandes agências como a Marilyn NYC, a Time Model International e a Way Model, o modelo já passou pelas passarelas e estrelou diversas campanhas.

Influencer nas redes, Brum tem mais de 50 mil seguidores. No seu Instagram, o modelo conta com muitas pessoas acompanhando seu conteúdo, que vai de fotos sem camisa a cliques de suas campanhas, e pedaços de sua vida pessoal.

Adepto da pesca e praieiro. Nas suas redes, Leonardo é um grande explorador de praias, postando diversas fotos em várias ao redor do mundo, seja nadando no mar, tomando sol, ou pescando, um dos seus hobbies favoritos.

"Aliança com Deus". Além de tudo, Leonardo é cristão, tendo vários posts com referências à sua fé e inclusive passando a virada de ano para 2025 na igreja de seu pai, no Rio de Janeiro.