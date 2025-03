Com quem Tieta fica no final da novela? Veja o desfecho inusitado

Desfecho de Tieta (Betty Faria), personagem-título da novela exibida no Vale a Pena Ver de Novo, é inusitado.

O que vai acontecer

Em "Tieta", a protagonista vive um romance secreto com o próprio sobrinho Ricardo (Cassio Gabus Mendes). Porém, esse relacionamento polêmico, apesar de durar bastante, chega ao fim.

Tieta (Betty Faria) e Ricardo (Cássio Gabus Mendes) Imagem: Reprodução/Globo

Tieta engata um relacionamento com o mulherengo Osnar (José Mayer). No entanto, a relação também não dará certo e os dois terminarão tudo no final da trama.

A personagem de Betty Faria faz convite a Osnar. Após abrir um complexo turístico em Santana do Agreste, ela decide voltar para sua vida em São Paulo e chama o namorado para ir junto, mas ele não aceita, por isso os dois se separam.

Betty Faria, Joana Fomm, José Mayer e Luiza Tomé na novela 'Tieta', de 1989 Imagem: Divulgação/Globo

Bem-resolvida, Tieta retorna para São Paulo sozinha e termina a trama sem compromisso com ninguém. Osnar também não assume nenhum relacionamento. Já Ricardo fica com Imaculada (Luciana Braga).