Claudia Ohana protesta na Avenida Paulista: 'Não estamos velhas aos 62'

Claudia Ohana, 62, fez um protesto na Avenida Paulista contra o etarismo e mostrou nas redes sociais.

O que aconteceu

A atriz publicou um vídeo em que aparece andando pela Paulista com um cartaz escrito "Não estamos velhas com 62". "Depois do carnaval resolvi botar o meu bloco na rua. Meu bloco é esse. Não estamos velhas… Um número não me define. O que me define é a minha disposição, a minha felicidade, a minha vontade de aprender e os meus sonhos. E você? Qual é o seu bloco?", escreveu na legenda.

Nos comentários, a artista recebeu vários elogios. "Poderosa é ela", disse Domitila Barros; "Perfeição", exaltou uma seguidora; "Números também não me definem. Maravilhosa", escreveu outra.