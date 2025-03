Celso Freitas deixa Record após 21 anos; Sergio Aguiar assume telejornal

A Record anunciou a saída do apresentador Celso Freitas, 71, após 21 anos na emissora. Sergio Aguiar assume seu posto no Jornal da Record.

O que aconteceu

A Record anunciou demissão de Celso Freitas nesta tarde. A emissora agradeceu o tempo de entrega do profissional e gratidão "pelos anos de dedicação e excelência".

A Record lembrou ainda que a trajetória de Freitas no canal de Edir Macedo "é marcada por um compromisso inabalável com a ética jornalística, inspirando colegas e conquistando, ainda mais, a confiança do público".

Celso Freitas chegou na emissora em 2004 para o lançamento do "Domingo Espetacular". Em 2006, passou a ser âncora do "Jornal da Record". Durante os 21 anos da emissora, sendo 19 no R, ele noticiou os principais acontecimentos do mundo e participou de coberturas históricas.

Por meio de nota, a Record lembrou que o profissional também mediou debates eleitorais e apresentou outros programas jornalísticos, como o "Repórter Record" e as "Retrospectivas". Na Record News, comandou o "Entrevista Record News - Bastidores da Notícia" por 5 anos. Nas plataformas digitais do grupo emprestou seu talento no "JR 15 Minutos".

O canal desejou sucesso ao jornalista: "Hoje, encerramos uma parceria profissional que ficará eternamente marcada com carinho e respeito na história da RECORD. Desejamos muita felicidade, saúde e sucesso".

Celso Freitas ainda não comentou em suas redes sociais. No Instagram, a última publicação exclusiva de seu perfil é de 31 de dezembro. Na biografia da rede social ele ainda indica ser âncora e apresentador do Jornal da Record, além de destacar que tem 52 anos de carreira.

Celso Freitas teve saída anunciada pela Record após 21 anos Imagem: Reprodução/Instagram

No lugar de Freitas, Sérgio Aguiar assume oficialmente a apresentação do Jornal da Record ao lado de Christina Lemos. De 2022 a 2025 ele foi apresentador do "Domingo Espetacular".

O Jornal da Record vai ao ar de segunda a sexta, às 19h55, e aos sábados, às 19h45.