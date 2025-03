Causa da morte de Wheesung, cantor sul-coreano, é determinada; confira

Choi Hwee-Sung, mais conhecido por Wheesung, foi encontrado morto ontem em seu apartamento, aos 43 anos.

O que aconteceu

De acordo com informações do New York Times, o artista sul-coreano morreu após uma parada cardíaca. As suspeitas indicam que o abuso de drogas levou Wheesung à morte.

Ainda de acordo com o jornal, o cantor tinha um histórico de uso de substâncias ilícitas. A Delegacia de Polícia de Seul Gwangjin investiga a possibilidade do artista ter sofrido uma overdose.

Choi Hwee-Sung foi encontrado sem vida em seu apartamento na vizinhança de Gwangjin-gu, em Seul. Os paramédicos que atenderam ao chamado relataram que o cantor já estava morto há algum tempo.

Wheesung iniciou sua carreira como dançarino em 1997 e se lançou como cantor solo em 2002, pela YG Entertainment, com o álbum "Like A Movie". O artista ficou famoso pela música "Insomnia", em 2009, e depois o sucesso "Heartsore Story", em 2011.