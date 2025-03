Cauã Reymond aparece dando selinho em Susana Vieira

Cauã Reymond, 44, e Susana Vieira, 82, deram um selinho durante bastidores de gravações de "Vale Tudo", nova novela das nove da Globo.

O que aconteceu

Nos Stories de seu perfil do Instagram, o ator compartilho ontem um vídeo em que aparece ao lado da veterana. Susana estava caracterizada com uma peruca loira.

Reymond, logo, elogiou a atriz. "Coisa mais linda, hein. Te amo", declarou o ator. "Eu com essa peruca estou odiando porque eu gosto do meu cabelo preto", reclamou Vieira, que, correspondeu o carinho do amigo: "Eu te amo também".

Mais cedo, Cauã compartilhou o dia de trabalho com gravações do remake da trama, escrita por Manuela Dias. "Já estamos de volta aqui na cidade cenográfica. Cafezinho, é isso aí. Bora gravar, bora trabalhar, a semana vem com força total", disse ele.

O artista dará vida ao personagem César Ribeiro, um modelo decadente que se envolve romanticamente com Maria de Fátima (Bella Campos) e Odete Roitman (Débora Bloch). Na trama, César e Maria de Fátima formam uma parceria para aplicar golpes.