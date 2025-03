Cantor sul-coreano Wheesung morre aos 43 anos; polícia investiga causa

O cantor sul-coreano Wheesung, de 43 anos, foi encontrado morto em seu apartamento na cidade de Seul, nesta segunda-feira, 10. As autoridades foram acionadas após um pedido da família e, ao chegarem ao local, constataram que ele já estava em parada cardíaca. A causa da morte ainda não foi divulgada e segue sob investigação.

O jornal Korea JoongAng Daily informou que o cantor foi encontrado em seu apartamento em Gwangjin, no leste de Seul. As autoridades, que não identificaram sinais de arrombamento ou crime, analisam a possibilidade de suicídio ou overdose e investigam se Wheesung deixou alguma carta.

Nascido Choi Hwee-Sung, o artista ganhou destaque na música sul-coreana com seu primeiro álbum, Like a Movie, lançado em 2002. Além de sua carreira solo como cantor e produtor de R&B, Wheesung compôs para grandes nomes do K-pop, como SHINee, Twice e TVXQ.

Conhecido pelo apelido de Choi, Wheesung recebeu uma suspensão judicial de dois anos pelo uso ilegal de propofol em 2021. De acordo com o Korea JoongAng Daily, ele foi considerado culpado por gastar 6,5 milhões de wons, cerca de R$ 26 mil, em 12 prescrições de propofol entre setembro e novembro de 2019. Em março e abril de 2020, ele foi encontrado inconsciente após o uso excessivo de etomidato, um sedativo semelhante ao propofol.